“Выбирайте то, что по душе”: ректор МГУ рассказал о приемной кампании – 2020

29.04.2020, 1:08, Новости дня

МГУ, Сибирское отделение РАН и центр "Вектор" объединяют усилия для разработки вакцины от коронавируса, а в дальнейшем — других вакцин и лекарств. Соглашение подписали накануне. В интервью телеканалу "Россия 24" ректор МГУ сообщил: в этом году в университете ожидают повышенный конкурс на биофак и факультет биоинформатики. Рассказал Виктор Садовничий и о том, как в этом году будет проходить приемная кампания.

Ректор МГУ надеется, что сможет вручить дипломы выпускникам лично. И что 1 сентября пройдет традиционный праздник для всех первокурсников. Сейчас уже понятно, что вступительные экзамены будут проходить дистанционно. Эти испытания решили разбить на несколько этапов. Во-первых, на очереди — 22 олимпиады для 16 тысяч школьников. Из них 8 тысяч — это ученики 11 классов.

"Проведем олимпиады, закончим к 30 мая. А уже в июне и июле будем проводить наши дополнительные вступительные экзамены и прием документов в дистанционной форме. Со сдвигом в августе проведем вступительную кампанию", — объясняет ректор МГУ Виктор Садовничий.

Сдавать экзамены будут несколько дней, ведь очень много желающих поступать на факультеты математические и обществоведения. К слову, студентов-иностранцев меньше не станет, это уже известно. По-прежнему будут учиться в МГУ ребята из Китая.

"Не думаю, что изменится процент иногородних. У нас, если коротко, всегда 50 на 50 — Московская область и регионы. Обращаюсь к ребятам и мамам — выбирайте то, что по душе", — говорит ректор МГУ Виктор Садовничий.

Никакие факультеты и кафедры сокращать не будут, напротив, появятся новые. Изменения связаны с появлением крупных научных структур, которые объединят несколько факультетов, как на Западе. Но административных изменений не будет. В нынешний момент университет включился в создание вакцины от коронавируса COVID-19, ректор ждет интересных решений в этом вопросе, так как университет объединяет химиков, биологов и специалистов по искусственному интеллекту. О совместной работе по поиску вакцины Московский государственный университет договорился с директором центра "Вектор" Ринатом Максютовым.

МГУ работает в соответствии с программой развития, прошлая программа заканчивается, на очереди — новая. Она предусматривает все нюансы жизни университета, преподавателей и студентов, науки и инфраструктуры в период с 2020 до 2030 года.