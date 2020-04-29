Хуснуллин: льготная ипотека позволит сохранить до 5 миллионов рабочих мест для строителей

29.04.2020, 1:08, Новости дня

Льготная ипотека под 6,5 процента позволит сохранить до 5 миллионов рабочих мест в строительной отрасли. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Это позволит сегодня сохранить рабочие места примерно 4-5 миллионов строителей, которые заняты в жилищном строительстве. Это одна из самых больших подотраслей строительства. Соответственно, это будут рабочие места, это будут налоги, это будет работа для смежников", — приводит слова заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина телеканал "Россия 24".

Строительные работы идут в большинстве регионов России. Ограничения сейчас есть в Москве и Московской области. Субсидии смогут получить застройщики, которые сохраняют не менее 90 процентов сотрудников..