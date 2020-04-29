ВВП РФ в первом квартале вырос на 1,8% в годовом выражении

29.04.2020, 1:08, Новости дня

В первом квартале 2020 года ВВП РФ вырос на 1,8% в годовом выражении, информирует МЭР.

МЭР традиционно публикует обзор «Картина деловой активности» после того, как Росстат опубликует свой оперативный доклад. Минэкономразвития еще не сообщило показатели за апрель, но обновило информацию за первые три месяца 2020 года.

В марте МЭР сообщало, что в январе и феврале ВВП рос на 1,7% и 2,9% соответственно. Рост за два месяца – 2,3%, передает РИА «Новости».