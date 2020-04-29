 

ВВП РФ в первом квартале вырос на 1,8% в годовом выражении

29.04.2020, 1:08, Новости дня

В первом квартале 2020 года ВВП РФ вырос на 1,8% в годовом выражении, информирует МЭР.

МЭР традиционно публикует обзор «Картина деловой активности» после того, как Росстат опубликует свой оперативный доклад. Минэкономразвития еще не сообщило показатели за апрель, но обновило информацию за первые три месяца 2020 года.

В марте МЭР сообщало, что в январе и феврале ВВП рос на 1,7% и 2,9% соответственно. Рост за два месяца – 2,3%, передает РИА «Новости».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.04 / Новая методика лечения COVID-19 способна восстанавливать после инсультов

23.04 / Потушены пожары в трех населенных пунктах на Кузбассе

20.04 / Шокин: Кто был заказчиком и организатором убийства Гонгадзе? Уверен, что не Кучма

19.04 / Ноутбук Lenovo ThinkBook Plus появился в продаже

24.04 / Рубль усилил рост на решении ЦБ по ключевой ставке

17.04 / Путин заявил об уходе коронавируса в регионы

14.04 / Осторожно, подделка! Как не стать жертвой мошенников при получении пропуска

18.04 / За сутки в Киеве выявили 65 новых случаев COVID-19

13.04 / Минобороны рассекретило документы об освобождении Вены

27.03 / NI – коронавирус подтолкнёт Афганистан ещё ближе к гражданской войне

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска