Препарат для лечения артрита не помог пациентам с COVID-19

29.04.2020, 0:59, Разное

Препарат сарилумаб, который ранее применялся для лечения ревматоидного артрита, согласно предварительным данным, не может улучшать состояние пациентов с COVID-19. Об этом сообщает сайт производителя этого лекарства, компании Regeneron.

Ученые часто пытаются применять уже существующие лекарства для лечения новых болезней. В данном случае они надеялись, что сарилумаб сможет «успокоить» иммунный ответ организма при COVID-19. Предполагается, что иммунная система играет большую роль в развитии осложнений новой коронавирусной инфекции.

Идея лечения пациентов с COVID-19 этим препаратом возникла после того, как в феврале китайские ученые опубликовали маленькое исследование, которое показывало потенциал подобных лекарств. 21 пациент получал препарат тоцилизумаб, который похож на сарилумаб по механизму действия. Участники этого исследования, которое не содержало контрольной группы, быстро шли на поправку.

Сейчас предварительные данные нового исследования показывают, что сарилумаб не помогает госпитализированным пациентам, которые не получают ИВЛ. Данные исследования не позволяют судить, облегчил ли препарат состояние больных на ИВЛ.

В исследовании принимали участие 457 пациентов с COVID-19. Часть из них получала экспериментальный препарат, другая часть – плацебо.