 

Захарова похвалила власти ХМАО за вывоз туристов из Азии

29.04.2020, 0:53, Новости дня

Официальный представитель МИД Мария Захарова поблагодарила власти ХМАО за помощь в организации авиарейса из стран Азии, где из-за коронавируса застряли россияне.

Захарова написала в Facebook: «Без преувеличения колоссальные усилия, людские ресурсы, удивительная концентрация воли и надежды – все это, чтобы за один раз вывезти наших граждан из Таиланда, Индонезии и Фиджи».

Также она подчеркнула роль руководства региона в организации рейсов: «Ханты-Мансийский автономный округ не просто удивил, а окрылил – целая команда во главе с губернатором Натальей Комаровой выложилась на все 200%, чтобы не только вывезти жителей своего региона и соседей, но и откликнуться на настоящий крик о помощи тех людей, которые в Сургуте едва ли когда-то бывали».

Захарова добавила, что авиакомпания отправила в полет сразу три сдвоенных экипажа, чтобы обеспечить выполнение требований принимающей стороны, однако вывезти россиян с Фиджи все же не удалось – власти острова не дали разрешение на приземление самолета.

Официальный представитель МИД подчеркнула, что работа над возвращением российских туристов продолжится.

Ранее в Совете Федерации призвали отправить к островам Фиджи корабли ВМФ для вывоза россиян.



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