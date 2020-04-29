 

Медведев сравнил кризис 2008 года с нынешней ситуацией

29.04.2020, 0:53, Новости дня

Кризис на фоне распространения коронавируса может оказаться тяжелее мирового финансового кризиса 2008-2009 годов, государству следует быстро реагировать на меняющуюся ситуацию, сообщил председатель «Единой России», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Нынешний кризис, очевидно, точно не менее тяжелый, а может быть и более тяжелый, чем кризис 2008-2009 годов», – сказал Медведев, передает ТАСС.

В то же время он отметил, что принимавшиеся в 2008 год на ходу решения по поддержке отдельных секторов экономики были эффективны.

Сейчас, по мнению зампреда Совбеза, для государства самое главное – при поддержке правящей партии «быстро реагировать на меняющуюся ситуацию».

Также Медведев на заседании президиума генсовета партии призвал членов ЕР направить месячную зарплату на помощь в борьбе с коронавирусом.

За последние сутки в России подтверждено 6 тыс. 411 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.



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