В Москве утроилось число кибермошенничеств

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29.04.2020, 0:48, Новости дня

В Москве число кибермошенничеств в апреле выросло втрое, сообщили в пресс-службе ГУ МВД столицы.

«Остается высоким уровень IT-преступности, более чем втрое выросло количество хищений, совершенных дистанционным способом», – пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

При этом в столице существенно сократилось число дорожно-транспортных происшествий в период с 1 по 27 апреля.

«Улучшилась обстановка на дорогах города. Количество дорожно-транспортных происшествий сократилось на 60,8%, число пострадавших в них – на 62,2%», – добавили в ГУ МВД.

Общее число преступлений в городе также сократилось, отметили в ведомстве.

«В столице, благодаря усилиям органов внутренних дел, сохраняется стабильная оперативная обстановка. Как результат данной работы, в период с 1 по 27 апреля на территории Москвы зарегистрировано на 12,8% меньше, чем годом ранее, сообщений с информацией о преступлениях», – уточнили в полиции.

Ранее в Москве задержали лжеполицейских, торговавших поддельными цифровыми пропусками на период самоизоляции для жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара

В компании «Интернет-розыск» газете ВЗГЛЯД сообщали, что кибермошенники начали подделывать почтовую рассылку mos.ru и рассылать фишинговые сообщения (с целью завладеть личными данными), имитирующие якобы «аннулирование» цифрового пропуска у москвичей.



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