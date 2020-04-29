Путин поручил представить план разработки вакцин от коронавируса

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29.04.2020, 0:48, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин поручил до 30 апреля представить план-график разработки вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции.

«Правительству Российской Федерации представить план-график разработки вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), государственной регистрации этих вакцин с применением ускоренной процедуры и запуска их в промышленное производство», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Соответствующий доклад должен быть представлен до 30 апреля, ответственный – премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее Путин поручил Минздраву проработать ускорение регистрации вакцины от коронавируса и ввоза оборудования для производства лекарства.

Тем временем представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом врач Александр Мясников выступил с резким заявлением по поводу вакцинации населения.



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