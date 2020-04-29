Жители Иркутской области поймали чиновников за поджогами леса

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29.04.2020, 0:48, Новости дня

В Усть-Куте местные жители поймали чиновников, когда те, как утверждают СМИ, поджигали лес и снимали видео пожара с квадрокоптера.

Как сообщают «Новости Усть-Кута», первый заммэра Усть-Кутского района Михаил Барс, глава сельхозотдела администрации района Михаил Тышкивский, пресс-секретарь мэра района Екатерина Анисимова, специалист по ГО и ЧС администрации Ульянов (имя не указано) «приехали с бензином и поджигали леса, а пожары снимали с квадрокоптера».

Указывается, что за несколько дней до инцидента вышло постановление администрации, в соответствии с которым местным жителям запрещалось посещать реки в районе «из-за пожароопасного периода».

Утром на место отправится оперативная группа сотрудников полиции и СК.



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