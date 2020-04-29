 

Мнение: “Семейные разборки”

29.04.2020, 0:40, Разное

О недавних столкновениях Турции с боевиками при попытке Турции обеспечить хотя бы видимость выполнения московской редакции сочинской сделки между Путиным и Эрдоганом.

На текущем этапе можно констатировать, что Турции своя обязательства по разблокированию трассы Алеппо-Латакия снова не выполняет, хотя полноценное патрулирование должно было начаться еще 15 марта. Сегодня уже 28 апреля. Очередной совместный патруль не продвинулся далее района Найраба.

Это снова и снова поднимает вопрос о возобновлении наступления САА к югу от трассы М-4.

Источник: Colonel Cassad



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