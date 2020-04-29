Шатдаун навек

29.04.2020, 0:35, Разное

Почему снятие карантина неизбежно приведет ко второй волне пандемии.

Многие страны сегодня переходят к следующему этапу в схватке с COVID-19 и его последствиями. Этот этап заключается в ослаблении режима самоизоляции и возобновлении части экономической и социальной активности, приостановленной на время эпидемиологических ограничений.

Однако процесс ослабления режима самоизоляции связан с большими трудностями. Прежде всего, нет полного понимания того, как должен быть организован этот процесс. Он будет абсолютно экспериментальным, потому что надежных научных результатов, на которых этот процесс мог бы опираться, не существует.

Основным критерием ослабления режима самоизоляции является значение показателя, отражающего, скольким людям передает заболевание зараженный индивид (R0 reproduction factor). Быстрое распространение заболеваемости наблюдается, если значение этого показателя превышает единицу. В таком случае один человек может передавать заболевание нескольким новым индивидам.

Допустим, в РФ распространение заболевания замедлилось, и R0 опустился значительно ниже единицы. Далее начинаются серьезные проблемы.

Фото: Reuters

Очевидно, что зараженные люди в обществе еще остаются. Некоторых из них система здравоохранения выявляет, а некоторых — нет.

Увы, качественных тестов на антитела к COVID-19 до сих пор не существует. Качественным считается тест с 1 % брака и в случае ложноположительных, и в случае ложноотрицательных результатов. Среди сегодняшних тестов на антитела нет таких, которые удовлетворяли бы этим критериям. И их разработка может занять много месяцев или даже лет.

Кроме того, важно не пропустить повторный рост распространения заболевания. Однако во многих странах информация о росте заболеваемости доходит до властей только 7–10 дней спустя, когда болезнь приобретает более тяжелую стадию, и человек попадает в госпиталь.

Далее, важно иметь совершенную систему отслеживания контактов инфицированных больных, чтобы отправлять на карантин не только их, но также и тех, с кем больные успели контактировать. Но такие программные приложения пока только создаются и внедряются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Программы передачи. Немецкоязычные страны начинают менять карантин на трекинговые приложения

Наконец, многие виды экономической активности — например парикмахерские, массажные или маникюрные салоны — делают невозможным сохранение дистанции между индивидами. Едва ли удастся сохранять безопасную дистанцию и в перегруженных системах общественного транспорта мегаполисов.

Все эти проблемы делают вероятным сценарий, при котором ослабление режима самоизоляции приведет не к V- и не к U-, а к W-образному сценарию выхода из кризиса пандемии COVID-19.

Иными словами, за ослаблением эпидемиологических ограничений будет следовать новая вспышка заболеваемости, которая вновь потребует ужесточения режима сдерживания пандемии.

И так будет продолжаться до тех пор, пока или у населения массовый иммунитет не выработается естественным путем, т. е. через заражения, или он не будет получен за счет вакцинирования. Но на разработку безопасной и действующей вакцины нужно достаточно много времени.

Сегодня не существует плана по ослаблению эпидемиологических ограничений, исключающих повторные вспышки заболевания COVID-19.

Новое ужесточение режима самоизоляции вполне вероятно. Это означает, что государственная поддержка экономик — в том числе и российской — может требоваться продолжительное время.

К сожалению, те страны, в которых ранее не уделялось достаточного внимания политике выравнивания доходов, сегодня испытывают трудности с тем, чтобы доставить помощь до пострадавших. Российская система социального страхования до недавнего времени предлагала настолько незначительную поддержку тем, кто потерял работу, что не была стимулом для регистрации в качестве безработных утративших рабочее место индивидов.

Только в связи с кризисом COVID-19 размеры пособия были увеличены до уровней, при которых человек может хотя бы попробовать протянуть месяц. Остается надеяться, что это повышение не является временным, и после кризиса нас не ждет сворачивание систем социального страхования.

В стране, где распространены монополии, ограничивающие конкуренцию и ухудшающие положение покупателей и работников, трудно использовать еще одно лекарство от кризиса — государственные расходы. Чтобы спрос государства достиг млн проблемных ячеек экономики, необходимо, чтобы эффект от госзакупок добрался до малых и средних предприятий.

Но в РФ значительная часть господдержки рискует попасть топ-управляющим и собственникам, которые обменяют ее на валюту и выведут из экономики.

Еще одна неблагоприятная для оказания помощи черта российской экономики — ее сравнительная простота. Когда экономика производит мало и много импортирует, госрасходы могут в значительной мере быть использованы для оплаты импорта, таким образом выполняя роль господдержки не только и не столько своей, но и других экономик.

Остается надеяться, что российские власти извлекут уроки из тех экономических проблем, с которыми они уже столкнулись и с которыми им еще придется столкнуться в ближайшем будущем.

Иван Любимов

Экономист