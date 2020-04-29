Контролеры транспорта в Москве начали передавать полиции сведения о нарушителях карантина

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29.04.2020, 0:30, Новости дня

Контролеры ГКУ «Организатор перевозок» начали выявлять в общественном транспорте Москвы нарушителей карантина, которым запрещено выходить из дома. Вся информация о них будет передаваться в полицию, сообщил и. о. руководителя учреждения Владислав Султанов.

«С сегодняшнего дня контролеры при проверке цифровых пропусков с помощью планшетов смогут сразу же выявлять нарушителей карантина, которым запрещено выходить из дома – носителей коронавируса и контактировавших с ними лиц. Вся информация о выявленных нарушителях будет передаваться в полицию. Нововведение направлено на то, чтобы максимально обезопасить пассажиров, которые в настоящее время вынуждены пользоваться общественным транспортом», – передает ТАСС слова Султанова.

Он отметил, что в настоящее время для проверки цифровых пропусков в московском метро и наземном городском пассажирском транспорте задействовано более 250 контролеров. Всего на наличие пропусков было проверено более 150 тыс. пассажиров. В случае отсутствия пропуска нарушителю грозит штраф в размере 5 тыс. рублей.

Также контролеры совместно с сотрудниками полиции проводят рейды по выявлению нарушителей социальной дистанции. В случае несоблюдения пассажирами дистанции менее 1,5 метра предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей.

Ранее во вторник первый случай вынесения штрафа по камерам за езду по городу на машине без оформления цифрового пропуска был зафиксирован в Москве.



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