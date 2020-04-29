 

Контролеры транспорта в Москве начали передавать полиции сведения о нарушителях карантина

29.04.2020, 0:30, Новости дня

Контролеры ГКУ «Организатор перевозок» начали выявлять в общественном транспорте Москвы нарушителей карантина, которым запрещено выходить из дома. Вся информация о них будет передаваться в полицию, сообщил и. о. руководителя учреждения Владислав Султанов.

«С сегодняшнего дня контролеры при проверке цифровых пропусков с помощью планшетов смогут сразу же выявлять нарушителей карантина, которым запрещено выходить из дома – носителей коронавируса и контактировавших с ними лиц. Вся информация о выявленных нарушителях будет передаваться в полицию. Нововведение направлено на то, чтобы максимально обезопасить пассажиров, которые в настоящее время вынуждены пользоваться общественным транспортом», – передает ТАСС слова Султанова.

Он отметил, что в настоящее время для проверки цифровых пропусков в московском метро и наземном городском пассажирском транспорте задействовано более 250 контролеров. Всего на наличие пропусков было проверено более 150 тыс. пассажиров. В случае отсутствия пропуска нарушителю грозит штраф в размере 5 тыс. рублей.

Также контролеры совместно с сотрудниками полиции проводят рейды по выявлению нарушителей социальной дистанции. В случае несоблюдения пассажирами дистанции менее 1,5 метра предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей.

Ранее во вторник первый случай вынесения штрафа по камерам за езду по городу на машине без оформления цифрового пропуска был зафиксирован в Москве.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.04 / Введена уголовная ответственность за повреждение памятников защитникам Отечества

19.04 / Вирусолог обозначил сроки победы над коронавирусом в России

20.04 / Вирусолог объяснил появление бессимптомных носителей коронавируса

07.04 / Пенсионеры смогут оплачивать услуги ЖКХ дистанционно или отдавать деньги почтальону – Кабмин Украины

28.03 / В феврале 2020 года украинские медики и соцработники получили зарплату на 3 тыс. грн ниже средней по стране

10.04 / В СК рассказали об осмотре частей самолета Качиньского польской стороной

16.04 / Гривна подорожала относительно евро и рубля

08.04 / Главу ЦИК попросили оценить заявление о включении в Мосгоризбирком члена «Голоса»

18.04 / Во Франции число жертв коронавируса превысило 18,6 тыс.

17.04 / Патриарх призвал к молитве о всех больных коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска