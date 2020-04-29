 

Названо количество разрабатываемых в мире вакцин от коронавируса

29.04.2020, 0:30, Новости дня

Специалисты по всему миру работают над почти 120 проектами вакцины от коронавируса нового типа, свидетельствуют данные Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

Согласно последней информации университета, из 119 проектов пока только девять образцов из Канады, США, Китая и Великобритании продвинулись до стадии клинических испытаний, китайским ученым уже удалось начать вторую фазу клинических испытаний, передает ТАСС.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) открыла новую международную инициативу по ускорению разработки технологий диагностики и лечения болезни, вызываемой коронавирусом, она получила название «Ускоритель доступа к инструментам против COVID-19».

Напомним, президент РФ Владимир Путин поручил до 30 апреля представить план-график разработки вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции.



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