Мария Арбатова сравнила детей в военной форме с проститутками

29.04.2020, 0:30, Новости дня

Писательница-феминистка Мария Арбатова заявила, что дети, которые одеты в военную форму, напоминают ей «улицу Красных фонарей». Также она считает, что Израиль – это «не государство».

Она сообщила в Facebook, что «дети не должны ходить в военной форме», поскольку для «большинства из наших предков, встретивших военные годы, эта одежда была посмертным одеянием». Арбатова считает, что «военная форма – это одежда для смерти: делать преждевременную смерть, встречать ее самому». Детям, по ее словам, «нужно покупать одежды про жизнь, а не про смерть».

В комментариях к записи она добавила, что ей «это напоминает улицу Красных фонарей, где проститутки рядятся то в медсестричек, то в училок, то в военную форму». Как сообщила Арбатова, «объяснить, почему это плохо, невозможно, раз клиента это возбуждает».

«Так и со здешними мамашами, которых возбуждает подобная форма причастности к павшим на войне», – считает она.

В ответ ей заявили, что в Израиле, к примеру, «где почти все мальчики и девочки после школы идут в армию, очень популярна военная форма среди детей на Пурим, все хотят быть похожими на братьев и сестер, да и папы периодически призываются время от времени до выхода на пенсию».

Арбатова на это заявила, что Израиль – это «не государство, а военная база, так что его опыт нормальным странам неинтересен».

Напомним, публичные персоны и блогеры и раньше выражали недовольство в связи с тем, что детей на 9 Мая одевают в военную форму по случаю празднования Дня Победы. С критикой военной формы на детях перед Днем Победы выступал, в частности, актер Максим Виторган.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией отреагировала на такое недовольство: «Начиталась я за праздники ленты. И представила. Приходит мальчик на новогоднюю елку в костюме красноармейца времен ВОВ, а тут мушкетер, пират и гусар его и спрашивают: «Мишка, а ты милитарист или кощунник?».

Ответственный секретарь комиссии «Единой России» по этике, депутат Госдумы Евгений Ревенко заявлял газете ВЗГЛЯД, что на 9 мая уместно надевать военную атрибутику, георгиевскую ленту или костюмы времен Великой Отечественной войны как символами доблести, славы и победы, а с другими намерениями это не этично.