В мире: Украина поступила с Арменией не по-европейски

29.04.2020, 0:16, Новости дня

Дипломатия Киева «пробила очередное дно», разослав «документ национального позора». Так в Раде охарактеризовали письмо украинского МИД, где чиновников призвали не использовать термин «геноцид армян» и не участвовать в памятных мероприятиях по случаю 105-й годовщины трагедии. Что заставило власти Украины пойти на такой шаг и почему он противоречит европейским стандартам?

Министерство иностранных дел Украины в связи со 105-й годовщиной трагических событий в Османской империи разослало в государственные органы власти документ, в котором заявило об отказе признания геноцида армян в 1915 году. Об этом накануне сообщило издание «Страна.ua».

Так, в письме замминистра Василия Бондара от 26 марта украинских чиновников призывают не участвовать в памятных мероприятиях и не использовать термин «геноцид армян». Кроме того, в тексте указано, что эта тема является «чрезвычайно чувствительной» для отношений Украины с Турцией.

В украинском МИД также подчеркнули, что Армения «официально не признала Голодомор на Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа», и больше того – «традиционно находится в фарватере внешней политики РФ», последовательно голосуя против «жизненно важных» для Украины решений и резолюций.

По мнению депутата Верховной рады Дарьи Володиной, таким письмом МИД Украины пробил «очередное дно». «Некоторым сотрудникам этого министерства глубоко безразлична как судьба Украины, так и отдельно взятых наших граждан. Но не меньшая проблема – это абсолютная безграмотность определенных лиц, которые там работают», – отмечает парламентарий.

«Напомню, что геноцид армян был признан такими странами, как США, Италия, Германия, Канада, Нидерланды, Франция, Чехия, Швеция, Швейцария, Греция, Португалия и многими другими. Со всем уважением к нашим стратегическим партнерам, я думаю, мы по крайней мере должны воздержаться от подобных писем, тем более от МИДа», – добавила Володина.

В свою очередь украинский журналист Андрей Манчук охарактеризовал письмо МИД как «документ национального позора» и призвал перевести его на русский, английский и армянский языки.

Напомним, по оценкам армянских и европейских историков, во время геноцида армян в Османской империи в 1915–1918 годах погибли около 1,5 млн человек, более 800 тысяч стали беженцами. При этом Россия признала геноцид армян еще в 1995 году.

Как отмечают эксперты, официальная позиция Украины по данному вопросу остается последовательной и неизменной последние шесть лет. Но до государственного переворота некоторые политики пытались провести решение о геноциде через парламент. Среди них – нынешний министр МВД Украины, а тогда просто депутат Верховной рады Арсен Аваков, имеющий армянские корни.

«Всем украинцам-армянам крайне важна позиция их страны в отношении армянского народа 1915-1922 годов. Та трагедия не обошла стороной ни одну армянскую семью», – отмечал тогда Аваков. Однако в 2013 году комитет Рады по правам человека и национальных меньшинств отказался одобрить документ, так как он мог привести к «напряжению в сфере внешних отношений Украины». Любопытно и то, что наиболее активным оппонентом Авакова в те годы был Мустафа Джемилев – ныне лидер экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа».

По мнению директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, официальный Киев действительно пытается изобразить стратегическое партнерство с Анкарой.

«Кое-что Украина от Турции получает.

Например, непризнание Крыма российским и поддержку в вопросах якобы ущемления крымских татар. Команда Зеленского в целом считает, что отношения с Турцией для Украины важнее, чем с маленькой Арменией, которая дружит с Россией», – сказал Погребинский газете ВЗГЛЯД.

«Активное националистическое меньшинство, широко представленное во власти Украины, действует по простому принципу: если кто-то высказывается против РФ – мы это поддержим, если же нет – мы будем выступать против этой страны. Это напоминает известные слова Иосифа Бродского о том, что «если поэт Евтушенко против колхозов, то я – за», – иронично добавил собеседник.

«Кроме того, здесь мы видим игнорирование европейских ценностей и отсутствие самостоятельной внешней политики. Если бы для украинской власти ориентиром были подлинно европейские страны вроде Франции, которая признала геноцид армян, это была бы другая история. Но для политиков вроде Порошенко или Зеленского европейские ценности не указ», – подчеркнул Погребинский.

В то же время доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян считает, что

для большинства стран признание геноцида армян является чисто политическим вопросом.

«К сожалению, о защите прав человека или гуманности здесь речь не идет. Например, целый ряд стран Европы вспоминают о геноциде армян лишь тогда, когда им необходимо оказать дипломатическое давление на Эрдогана. У американцев такой же подход», – сказал Мирзаян газете ВЗГЛЯД. «В других странах, где армянское лобби имеет серьезное влияние, все упирается в вопрос денег. Увы, о морали здесь говорить не приходится», – добавил эксперт.

«Что касается Украины в ее сегодняшнем виде – понятно, что признавать геноцид армян им стратегически невыгодно. Портить отношения с Турцией в ситуации претензий на Крым – все равно, что выстрелить себе в ногу», – отметил собеседник.

«Также надо учитывать, что крымско-татарская диаспора Украины имеет хорошие финансовые и не совсем законные связи с турецким руководством. Потому не удивительно, что МИД Украины рассылает такие письма и отказывается признать исторический факт. О вопросах морали там никто не думает», – резюмировал Мирзаян.

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