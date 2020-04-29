Заместитель главврача больницы в Нижнем Новгороде умер от коронавируса

29.04.2020, 0:16, Новости дня

Заместитель главного врача больницы № 33 в Нижнем Новгороде Алексей Аристов умер после заражения коронавирусной инфекцией, сообщил заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов.

«Ушел из жизни Алексей Иванович Аристов, заместитель главного врача Нижегородской городской больницы № 33. Настоящий профессионал и Человек», – написал Мелик-Гусейнов в Instagram.

По его словам, Аристов заразился новой коронавирусной инфекцией, исполняя свой врачебный долг.

«К сожалению, несмотря на все усилия наших коллег-врачей из Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Москвы, спасти Алексея Ивановича не удалось. Огромная потеря для нижегородского медицинского сообщества и для всех нас», – добавил Мелик-Гусейнов.

Он выразил глубокие соболезнования родным и близким Аристова.

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Публикация от Давид Мелик-Гусейнов (@melikdavidmsk) 28 Апр 2020 в 3:04 PDT

Всего на территории Нижегородской области зафиксированы 1663 случая заражения коронавирусной инфекцией, 158 излечившихся пациентов были выписаны из больницы. Один из очагов заболеваемости зафиксирован в Серафимо-Дивеевском монастыре Нижегородской области. Там зарегистрировано 76 случаев заражения коронавирусной инфекцией.