 

Кудрин назвал наиболее нуждающиеся в помощи категории россиян

29.04.2020, 0:16, Новости дня

Всем гражданам РФ необходима поддержка государства в условиях коронакризиса, больше всего она нужна слабозащищенным слоям населения, сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Поддержка в сегодняшних условиях нужна абсолютно всем. Особенно в ней нуждаются те группы населения, которые и в привычных условиях защищены слабо. Дети и сироты, инвалиды, бездомные, больные ВИЧ, малоимущие, и другие», – написал Кудрин в Twitter.

Поддержка в сегодняшних условиях нужна абсолютно всем. Особенно в ней нуждаются те группы населения, которые и в привычных условиях защищены слабо. Дети и сироты, инвалиды, бездомные, больные ВИЧ, малоимущие и другие.

— Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) April 28, 2020

Ранее Кудрин предложил выделять продовольственную помощь наиболее бедным слоям населения.

Также он озвучил «худший прогноз» по безработице в РФ в результате кризиса. По его мнению, безработица в РФ может вырасти в 2020 году до 7-8%, в худшем случае до 10% от экономически активного населения.



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