 

Билл Гейтс назвал срок возвращения мира к нормальной жизни

29.04.2020, 0:15, Разное

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс рассказал, сколько времени потребуется миру, чтобы преодолеть последствия пандемии коронавируса. По его мнению, вернуться к нормальной жизни люди смогут через год или два, сообщает французское издание Le Figaro.

Бизнесмен отметил, что при помощи систем тестирования и отслеживания государства смогут определять области заражения и контролировать их. Важным шагом в борьбе с COVID-19 станет создание вакцины. Разработкой препарата занимается фонд Билла и Мелинды Гейтс, уточняет РИА ФАН.



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