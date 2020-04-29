 

Есть пострадавшие: в Екатеринбурге столкнулись трамвай и грузовик

29.04.2020, 0:15, Разное

Утром 28 апреля на улице Раевского в Екатеринбурге столкнулись грузовик и трамвай. По предварительной версии, водитель фуры при повороте не уступил дорогу другому транспорту. Пострадали водитель и пассажир трамвая.

Согласно другим данным, травмы получили 11 человек: два водителя и девять пассажиров, сообщает “Интерфакс”. В обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники Госавтоинспекции.



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