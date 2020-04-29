Создан уникальный тонометр в виде пластыря

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29.04.2020, 0:14, Новости дня

Ученые создали компактное устройство, которое можно крепить к коже для измерения артериального давления и уровня кислорода в крови.

Команда ученых презентовала новый метод измерения, который основан на оптических принципах. Группе специалистов удалось создать компактное устройство в форме мягкой и тонкой полоски из биосовместимых материалов. Если закрепить такой пластырь на поверхности кожи, интегрированная оптоэлектронная система измеряет процесс поглощения кровью света с различной длиной волн.

Такая информация помогает определять объем крови и скорость ее движения. Также метод способен вычислять давление и содержание кислорода в крови. Устройство прикрепляется к запястью, а собранные материалы передаются в режиме реального времени.



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