Удвоить прочность бамбука можно с помощью микроволновой печи

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29.04.2020, 0:14, Новости дня

Ученые обнаружили, что увеличить сопротивление ударам и повысить предел прочности бамбука в несколько раз можно с помощью химической делигнификации и последующего микроволнового нагрева.

У команды специалистов возникла идея создать из бамбука особый строительный материал, который будет отличаться прочностью и легкостью. Во время эксперимента исследователи удалили из стеблей лигнин с помощью последовательного вымачивания в едком натре и сульфате натрия. Это сделало клетки бамбука более мягкими и пористыми. Затем стебли в течение часа нагревались в микроволновой печи. Такой способ помог ученым создать плотный и достаточно выносливый материал.

По словам ученых, прочность обработанного бамбука становится выше, чем у стали и многих пластиков.



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