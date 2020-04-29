Апелляционный суд рассматривает спор между администрацией и комитетом Палаты представителей

29.04.2020, 0:10, Новости дня

Апелляционный суд округа Колумбия во вторник заслушал аргументы сторон по историческому спору между администрацией президента Дональда Трампа и Палатой представителей о масштабе полномочий Конгресса по затребованию документов и свидетельских показаний.

Вопрос связан с тем, может ли комитет Палаты представителей подать иск, чтобы добиться выполнения повестки с требованием получить показания бывшего главного юриста Белого дома Дональда Макгана.

«Споры между разными ветвями власти об их конституционных прерогативах случались с момента основания (страны), но иски между ними – новая и несанкционированная тактика», – отметил представляющий интересы администрации юрист Минюста Хашим Муппан.

Судья Джудит Роджерс скептически отнеслась к идее, что суды не могут вмешиваться в споры между исполнительной властью и Конгрессом.

В феврале комиссия из трех судей вынесла постановление в пользу президента Трампа, заявив, что суд не должен вмешиваться в урегулирование спора.

При этом суд заявил, что 9 из 11 его судей хотели бы пересмотреть это постановление.

Юридический комитет Палаты представителей хочет получить показания Макгана о попытках Трампа помешать расследованию о российском вмешательстве в выборы, которым руководил спецпрокурор Роберт Мюллер.

Макган отказался дать показания после того, как администрация рекомендовала ему проигнорировать повестку. В Минюсте настаивают, что высокопоставленные советники президента обладают «абсолютным иммунитетом» и что суды не имеют полномочий для урегулирования таких споров.