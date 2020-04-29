 

Апелляционный суд рассматривает спор между администрацией и комитетом Палаты представителей

29.04.2020, 0:10, Новости дня

Апелляционный суд округа Колумбия во вторник заслушал аргументы сторон по историческому спору между администрацией президента Дональда Трампа и Палатой представителей о масштабе полномочий Конгресса по затребованию документов и свидетельских показаний.

Вопрос связан с тем, может ли комитет Палаты представителей подать иск, чтобы добиться выполнения повестки с требованием получить показания бывшего главного юриста Белого дома Дональда Макгана.

«Споры между разными ветвями власти об их конституционных прерогативах случались с момента основания (страны), но иски между ними – новая и несанкционированная тактика», – отметил представляющий интересы администрации юрист Минюста Хашим Муппан.

Судья Джудит Роджерс скептически отнеслась к идее, что суды не могут вмешиваться в споры между исполнительной властью и Конгрессом.

В феврале комиссия из трех судей вынесла постановление в пользу президента Трампа, заявив, что суд не должен вмешиваться в урегулирование спора.

При этом суд заявил, что 9 из 11 его судей хотели бы пересмотреть это постановление.

Юридический комитет Палаты представителей хочет получить показания Макгана о попытках Трампа помешать расследованию о российском вмешательстве в выборы, которым руководил спецпрокурор Роберт Мюллер.

Макган отказался дать показания после того, как администрация рекомендовала ему проигнорировать повестку. В Минюсте настаивают, что высокопоставленные советники президента обладают «абсолютным иммунитетом» и что суды не имеют полномочий для урегулирования таких споров.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.04 / Денисова подтвердила факт бунта в Черновицком СИЗО из-за поступления заключенного с COVID-19

09.04 / Собянин поручил штрафовать нарушителей карантина за езду на автомобиле по Москве

31.03 / Медперсонал больницы в Коммунарке могут отправить на самоизоляцию

16.04 / Трамп: США прошли пик эпидемии коронавируса

22.04 / Назван общий объем налоговых льгот столичных предприятий

18.04 / COVID-19 в Украине. Больше всего медиков заболело в Винницкой области

09.04 / Главой международной неонацисткой группы оказался 13-летний школьник из Эстонии

27.04 / Медведчук заявил об удалении посольством США сообщений о работе биолабораторий на Украине

06.04 / В Узбекистане начнут собственное производство аппаратов ИВЛ

11.04 / Полиция установила контроль за всеми въездами в Москву

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска