В NASA создают крошечные зонды размером с муху для запуска на Марс

29.04.2020, 0:09, Разное

Команда специалистов NASA разработала миниатюрные зонды, функционирующие благодаря лучам солнца. Крошечные аппараты размером с муху планируют запустить на Марс с исследовательской миссией.

Для изготовления приборов инженеры используют «нанокарбон», чтобы облегчить их. По мнению экспертов, миниатюрные зонды отлично подойдут для сбора образцов с Красной планеты и ее изучения, информирует портал The Times.

Примерно через три месяца NASA намерено отправить на объект марсоход-робот с миссией, получившей название Perseverance. Устройство запрограммировано на поиск признаков древней жизни, а также сбор образцов грунта и горных пород. Аппарат способен оценить геологическую составляющую условий на Марсе и определить, пригодна ли там для людей окружающая среда.

Специалисты, которым NASA предоставило грант на разработку идеи, уже занимаются созданием датчиков для летательных аппаратов. Приборы помогут в поисках источников метана или воды, являющимися основными признаками жизни на Марсе.

Зонд Perseverance должен оказаться на поверхности Красной планеты уже в феврале 2021-го. После этого NASA займется вторым аппаратом, который прибудет на Марс в 2026-м и возьмет с марсохода отобранные пробы. Затем он передаст образцы более на крупную ракету, и уже она доставит материал на Землю, передает издание «НьюИнформ».