Рособрнадзор допустил возможность частичного перевода ЕГЭ в онлайн

29.04.2020, 0:08, Новости дня

Единый государственный экзамен сохранится, но в будущем не исключена его трансформация с возможностью частичного перехода в интернет. Об этом сообщил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Единый государственный экзамен, конечно же, сохранится. <…> Единственное, он тоже должен в будущем трансформироваться, больше используя цифровые технологии, с возможностью, наверное, выхода в интернет», – передает ТАСС слова Музаева на дискуссии «Экономика знаний в кризис и после» в рамках Московского международного салона образования.

Эксперт добавил, что эти варианты рассматривались и до вспышки коронавируса, но «теперь процессы в этом направлении тоже ускорятся». На данный момент альтернативы ЕГЭ нет, подчеркнул врио главы Рособрнадзора.

Ранее Минпросвещения объяснило, как пройдет ЕГЭ в 2020 году. Кроме того, ректор МГУ объяснил, почему заменять ЕГЭ нецелесообразно.