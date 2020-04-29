Рособрнадзор допустил возможность частичного перевода ЕГЭ в онлайн
29.04.2020, 0:08, Новости дня
Единый государственный экзамен сохранится, но в будущем не исключена его трансформация с возможностью частичного перехода в интернет. Об этом сообщил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Единый государственный экзамен, конечно же, сохранится. <…> Единственное, он тоже должен в будущем трансформироваться, больше используя цифровые технологии, с возможностью, наверное, выхода в интернет», – передает ТАСС слова Музаева на дискуссии «Экономика знаний в кризис и после» в рамках Московского международного салона образования.
Эксперт добавил, что эти варианты рассматривались и до вспышки коронавируса, но «теперь процессы в этом направлении тоже ускорятся». На данный момент альтернативы ЕГЭ нет, подчеркнул врио главы Рособрнадзора.
Ранее Минпросвещения объяснило, как пройдет ЕГЭ в 2020 году. Кроме того, ректор МГУ объяснил, почему заменять ЕГЭ нецелесообразно.
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