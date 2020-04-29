Коронавирус оказался опасен для мозга

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29.04.2020, 0:08, Новости дня

Коронавирус при распространении по организму может поражать головной мозг, а изменение обоняния на ранних стадиях течения заболевания – говорить о поражении центральной нервной системы (ЦНС), указывается в рекомендациях Минздрава.

Рекомендации опубликованы на сайте министерства. В них указывается, что «диссеминация SARS-CoV-2 из системного кровотока или через пластинку решетчатой кости (Lamina cribrosa) может привести к поражению головного мозга».

Также «изменение обоняния (гипосмия) у больного на ранней стадии заболевания может свидетельствовать как о поражении ЦНС, так и об отеке слизистой оболочки носоглотки».

При этом отмечается, что многие аспекты патогенеза коронавирусной инфекции нуждаются в дальнейшем комплексном изучении.

Напомним, в РФ за сутки подтверждено 6 тыс. 411 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего зарегистрировано 93 тыс. 558 случаев коронавируса. При этом за сутки полностью выздоровели 1 тыс. 110 человек.



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