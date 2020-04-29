 

Число умерших от коронавируса в Подмосковье выросло до 74 человек

29.04.2020, 0:08, Новости дня

Еще пять человек с положительным результатом теста на коронавирус скончались в Московской области, общее число умерших в регионе составило 74 человека, информирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Подмосковье.

«523 новых случая коронавируса выявлено в Подмосковье за сутки. Всего на данный момент в Подмосковье зафиксирован 10 тыс. 231 случай заболевания коронавирусом. Скончались 74 человека», – говорится в сообщении Telegram-канала оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Московской области.

Там также отметили, что за сутки еще 25 заболевших коронавирусом выздоровели в Подмосковье. Всего на данный момент в Московской области от коронавируса вылечились и выписались 344 человека.

За последние сутки в России подтверждено 6 тыс. 411 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 3 тыс. 75 новых случаев в Москве. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 48 426 случаев коронавируса.



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