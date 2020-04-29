BI – демократы не хотят серьёзных отношений со сторонниками Трампа — республиканцы не столь категоричны

29.04.2020, 0:05, Новости дня

По данным исследования Pew Research Center, проведённого среди пользователей онлайн-платформ для знакомств, яблоком раздора в романтических отношениях между демократами и республиканцами остаются выборы 2016 года, пишет Business Insider. В серьёзные отношения с человеком, проголосовавшим за Дональда Трампа, не вступил бы 71% демократов. А со сторонниками Хиллари не хотят связываться 47% республиканцев.



Reuters

Как показали новые опросы исследовательского центра Pew Research Center, большая часть демократов, находящихся в поисках отношений на онлайн-платформах для свиданий, не стала бы рассматривать в качестве потенциального партнёра человека, голосовавшего за президента США Дональда Трампа, пишет Business Insider.

По результатам опроса, 71% респондентов заявил, что «скорее всего или точно» не стал бы начинать серьёзные отношения со сторонником действующего американского лидера. 45% опрошенных уверены, что точно не смогли бы состоять в паре с таким человеком.

Республиканцы и респонденты, придерживающиеся скорее консервативных взглядов, были не так категоричны в своих политико-романтических предпочтениях, отмечает издание. Так, 47% опрошенных консерваторов «скорее всего или точно» не стали бы вступать в отношения с человеком, поддержавшим на прошлых выборах кандидата от демократов Хиллари Клинтон. И только 19% считают, что они точно не смогли бы полюбить того, кто отдал голос за выдвиженца от конкурентной партии.

Причём, похоже, яблоком раздора выступают именно президентские выборы 2016 года, поскольку людей, которые не хотели бы быть в отношениях с просто сторонниками противоположной партии, куда меньше. С республиканцами «скорее всего или точно» не стали бы связываться 43% демократов, и только 24% республиканцев «скорее всего или точно» не вступили бы в серьёзные отношения с демократами.

Как напоминает Business Insider, ранее Институт Гэллапа назвал текущий год в США самым политически поляризованным в истории. А опрос среди читателей The New York Times показал, что для многих при поиске партнёров онлайн политические взгляды становятся одним из ключевых параметров.

Cогласно исследованию Американского института предпринимательства, скорее всего помешать романтическим отношениям могут разные взгляды на такие острые политические темы, как право на аборты, свободу вероисповедания, права ЛГБТ, ограничения по продаже оружия и климатические изменения. Впрочем, по словам издания, сейчас появляются и другие «горячие темы», вроде политики администрации Трампа по контролю над распространением коронавируса или предстоящих президентских выборов 2020 года.