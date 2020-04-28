Посольство РФ назвало “лживыми инсинуациями” публикацию о подготовке покушения на чешских чиновников. МИД Чехии ответил нотой

28.04.2020, 23:55, Новости дня

Российское посольство в Праге направило в МИД Чехии ноту после выхода статьи в чешском издании Respekt о возможной попытке российских властей отравить двух чешских политиков. Об этом дипломатическое ведомство сообщило в Facebook 27 апреля.

26 апреля Respekt опубликовало расследование, в котором утверждалось, что три недели назад в Прагу прибыл сотрудник одной из российских спецслужб с дипломатическим паспортом, у которого с собой мог быть яд рицин для отравления ряда чешских чиновников, в том числе мэра чешской столицы Зденека Гржиба и главы администрации 6-го района Праги Ондржея Коларжа.

“Посольство России в Чехии категорически отвергает подобные вопиющие и лживые инсинуации. Содержащиеся в публикации домыслы не имеют под собой абсолютно никакого основания”, – сказано в заявлении.

По мнению российских дипломатов, публикация является продолжением информационной кампании, направленной на дискредитацию РФ и “навязывание ее враждебного образа чешской общественности”.

“Такие примитивные провокационно-пропагандистские приемы, противоречащие элементарной журналистской этике, не могут вызывать ничего, кроме отвращения. Ожидаем, что упомянутой постыдной публикации будет дана в Чехии соответствующая оценка”, – отметили в посольстве.

🇷🇺 Комментарий Посольства России в ЧехииОбратили внимание на появившуюся в чешском издании «Респект» статью, в которой… Posted by Посольство России в Чехии on Esmaspäev, 27. aprill 2020

28 апреля пресс-секретарь МИД Чехии Зузана Штихова сказала журналистам, что российская нота является “неуместной попыткой нарушить свободу прессы”, сообщило агентство České noviny. Она рассказала, что министерство направило свою ноту в российское посольство, в которой указало, что Чехия не будет вмешиваться в работу журналистов, и напомнила о Договоре о дружественных отношениях между Чехией и Россией, в котором обе стороны обязались не вмешиваться во внутренние дела друг друга.

Комментируя публикацию Respekt, Штихова подтвердила, что “примерно три недели назад в Прагу из командировки вернулся надлежащим образом аккредитованный российский дипломат, которого его коллеги действительно забрали из аэропорта”. Другие детали МИД не будет комментировать, это вопрос спецслужб, добавила спикер ведомства. Посольство России в Чехии опровергло данную информацию.

“С середины марта ни один из дипломатических сотрудников посольства России в Чехии не прибывал в пражский аэропорт”, – сказано в сообщении дипломатов в Facebook.

🇷🇺 Комментарий Посольства России в ЧехииВ связи с заявлением пресс-секретаря МИД Чехии: «фактом является то, что… Posted by Посольство России в Чехии on Teisipäev, 28. aprill 2020

Коларж был одним из инициаторов демонтажа в Праге памятника советскому маршалу Ивану Коневу, а Гржиб – переименования площади перед посольством России в честь убитого российского оппозиционера Бориса Немцова. После прибытия киллера, по данным Respekt, Коларжа и Гржиба взяли под охрану.

Напряжение в отношениях Чехии и России возникло после того, как в Праге 3 апреля демонтировали памятник Коневу. Коларж пошутил, что сделали это из-за несоблюдения карантина, потому как Конев был без маски. Чешские власти заявляли, что планируют поместить памятник, который ранее часто обливали краской, в Музей памяти XX века.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу написал письмо чешским властям, требуя передачи памятника России. Следком РФ возбудил по факту сноса памятника уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса РФ (осквернение символов воинской славы России, совершенное публично). В МИД Чехии назвали действия Следкома вмешательством во внутренние дела.

В Чехии к Коневу относятся неоднозначно из-за его причастности к подавлению Пражской весны в августе 1968 года. В 2018 году Чехия признала эти события вторжением и оккупацией.