Пандемия COVID-19. В Великобритании вновь выросла суточная смертность

28.04.2020, 23:55, Новости дня

За прошедшие 24 часа в больницах Великобритании от коронавируса скончалось 586 пациентов, сообщило в Twitter министерство здравоохранения страны.

Накануне было зафиксировано 380 летальных исходов – наименьший суточный показатель за апрель.

Всего с начала эпидемии в Соединенном Королевстве умерло 21 678 человек (пятое место в мире). При этом информация о скончавшихся вне больниц (дома или в домах престарелых) будет уточняться позже.

Выявлено 3996 новых случаев инфицирования (всего – 161 145).

As of 9am 28 April, there have been 763,387 tests, with 43,563 tests on 27 April.

599,339 people have been tested of which 161,145 tested positive.

As of 5pm on 27 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 21,678 have sadly died. pic.twitter.com/eZ9lecAlpg

— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) April 28, 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 28 апреля коронавирусной инфекцией заразилось 3,09 млн человек, из них 215 тыс. умерли, 918,8 тыс. выздоровели, сообщает американский Университет Джонса Хопкинса.