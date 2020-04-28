Скандал с рестораном Тищенко, Зеленский подписал закон о земле. Главное за день

28.04.2020, 23:55, Новости дня

Коронавирус в Украине…

Коронавирус подтвержден у 9410 украинцев, сообщил Центр общественного здоровья. За прошлые сутки инфекцию выявили у 401 человека, 19 скончались, а 128 вылечились.

…в России…

Рекордное число смертей за сутки с начала вспышки коронавирусной инфекции зафиксировано в РФ – 72. Всего в этой стране от COVID-19 умерло 867 человек. Президент России Владимир Путин продлил карантин до 11 мая.

…в США

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Соединенных Штатах превысило 1 млн.

Споры Штатов с Китаем

Президент США Дональд Трамп сказал, что Китай мог остановить эпидемию коронавируса, не допустив ее распространения по всему миру, и теперь Штаты изучают, как привлечь КНР к ответственности. В МИД Китая назвали подобные заявления “неприкрытой ложью”.

Саакашвили не назначают

Представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьер-министром Украины, которое должен инициировать премьер Денис Шмыгаль, не поступало в Верховную Раду. Источники информируют, что экс-президент Грузии может занять пост советника президента или должность в Национальном совете реформ.

Скандал с рестораном

Киевский ресторан “Велюр”, принадлежащий нардепу от “Слуги народа” Николаю Тищенко, продолжает работать, несмотря на объявленный в стране карантин, говорилось в расследовании проекта Bihus.info. По данным журналистов, гости находились в ресторане по несколько часов. Тищенко отрицает, что его ресторан работает в нарушение карантинных ограничений, по его словам, заведение закрыто для посетителей и используется как “штаб для встреч”.

Арест экс-зама Кличко

Соломенский районный суд Киева избрал уволенному заместителю главы Киевской городской государственной администрации Владимиру Слончаку меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Слончаку инкриминируют нападение на экипаж патрульной полиции.

Закон о рынке земли

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об открытии с 1 июля 2021 года рынка земли.

Новый фигурант дела MH17

Международной группе Bellingcat, изданию The Insider и телерадиокомпании BBC удалось идентифицировать одного из ключевых фигурантов дела о крушении самолета Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году. Участник переброски “Бука”, который ранее был известен как Владимир Иванович, – это заместитель руководителя пограничной службы ФСБ, генерал-полковник Андрей Бурлака, утверждают авторы расследования.