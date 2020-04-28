Тульская область вводит цифровые пропуска для въезда в регион с 30 апреля

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28.04.2020, 23:54, Новости дня

C 30 апреля в Тульской области вводятся цифровые пропуска. Об этом СМИ сообщили представители местного правительства. Данное распоряжение было принято в связи с распространением коронавируса в регионе.

Как уточняется, жители смогут въехать в Тульскую область и выехать из нее только при наличии цифровых пропусков в случаях, если они едут на работу в организацию, деятельность которой не приостановлена, по личным или семейным делам, а также в случае, если им необходима помощь врача в медицинском учреждении.

Цифровые пропуска необходимы для жителей региона, въезжающих или выезжающих за его пределы на автомобилях, общественном или железнодорожном транспорте.

Пропуск не требуется жителям, которым нужна неотложная медицинская помощь, а также детям до 14 лет, если они едут с родителями ил законными представителями, передает РИА Новости.

Все гости и постоянные жители Тульской области, прибывшие в регион, должны самоизолироваться на две недели по месту постоянного жительства. При ухудшении состояния необходимо срочно вызвать врача. Для въезжающих в регион будет выборочно проводиться тестирование на коронавирус.

По последней информации, в Тульской области зарегистрировано 783 случая инфицирования коронавирусом, 63 человека выздоровели. Шесть человек умерли, почти у всех у них были сопутствующие заболевания. За сутки в регионе подтверждено 70 новых случаев инфицирования. По данным властей, треть из них заболели коронавирусом в столичном регионе.

 

В настоящее время коронавирус COVID-19 охватил практически все страны мира. Зафиксировано 3 121 026 случаев заражения, 216 508 человек скончались. Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса нового типа пандемией.

В РФ сейчас 93 558 зараженных, 8 456 человек выздоровели, 867 пациентов скончались. Президент РФ Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней до 11 мая.



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