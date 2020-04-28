 

Пессимистичный прогноз ученых: сроки окончания пандемии сдвинулись к августу

28.04.2020, 23:54, Новости дня

Ученые из лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна дали пессимистичный прогноз относительно окончания пандемии коронавируса COVID-19 в РФ и мире. Так, они считают, что в РФ вспышка завершится лишь к 19 августа. Ранее они называли другой срок — 20 июля.

В США, по мнению ученых, эпидемия закончится позже всех — 5 сентября, передает РИА Новости. В Италии вспышка окончательно сойдет на нет 30 августа, в Великобритании — 20 августа, в Германии –  5 августа, а во Франции — 8 августа.

В зависимости от ситуации и действий правительств прогноз может меняться. Например, если ограничения снять раньше срока, коронавирус может вернуться.

Для составления прогноза использовались данные из 131 страны. Выводы делались на основе математической модели распространения инфекции, описывающей динамику по тем, кто заболел, выздоровел или оказался восприимчивым к вирусу (SIR-модель).



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