 

За сутки в Москве скончались еще 67 пациентов с коронавирусом

28.04.2020, 23:54, Новости дня

За сутки в Московском регионе скончались еще 67 человек с коронавирусом. Общее число смертей составляет 546. Такие данные сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом COVID-19.

У скончавшихся был подтвержден диагноз "пневмония", а также получен положительный результат тестов на коронавирус нового типа.

По состоянию на понедельник, 27 апреля, в Москве умерли 479 пациентов с коронавирусом.

В штабе напоминают о важности соблюдения режима самоизоляции. Для поездок по Московскому региону на личном и общественном транспорте необходим цифровой пропуск, напоминает РИА Новости. До 11 мая в столице продлен период действия ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса.

 

С начала пандемии в мире зарегистрировано 3 121 026 случаев заражения, 216 508 человек скончались. По данным федерального оперативного штаба, В РФ сейчас 93 558 зараженных, 8 456 человек выздоровели, 867 пациентов умерли.



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