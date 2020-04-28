Олеся Малибу рассказала, как представительницы эскорт-услуг зарабатывают на самоизоляции

28.04.2020, 23:53, Разное

В настоящий момент в РФ введены строгие карантинные ограничения в связи с распространением коронавируса. Экс-участница реалити-шоу “Дом-2” Олеся Малибу рассказала, как представительницы эскорт-услуг зарабатывают, находясь в режиме самоизоляции.

Недавно Олеся Малибу и Дана Борисова провели совместный прямой эфир в социальной сети Instagram, пообщавшись на разные темы, в том числе и обсудив проблемы оказания эскорт-услуг в нынешних социальных условиях. Видеоконференцию наблюдали 5,5 тысяч человек, и в ходе трансляции экс-участница реалити-шоу “Дом-2”, не скрывающая, что иногда зарабатывает подобным образом, а потому знакома с ситуацией и теми трудностями, с которыми сталкиваются представительницы прекрасного пола, раскрыла детали подобной деятельности. Из-за невозможности передвигаться по улицам без специального пропуска, многие девушки-эскортницы потеряли возможность контактировать со своими постоянными меценатами. Частичным выходом из этой ситуации стали онлайн-трансляции. Они участвуют в “сексуальных” чатах, общаясь с мужчинами и получая за это деньги, но даже такой сомнительный заработок едва помогает оплатить жильё и приобрести продукты питания. При этом участница телевизионного проекта отметила, сейчас встречи невозможны, но она в любом случае согласилась бы выпить чашку кофе в компании мужчины и пообщаться с ним на светские темы лишь за несколько десятков тысяч рублей, поскольку имеет “звёздный” статус и не собирается снижать расценок.

Олеся Малибу подчеркнула, когда режим самоизоляции завершится, сфера эскорт-услуг снова вернётся к своему обычному состоянию. Представители сильного пола, имеющие солидный заработок и готовые расстаться за один вечер суммой в 100 тысяч рублей, начнут восстанавливать связи, поскольку устанут от карантина, пишет Teleprogramma.