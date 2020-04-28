 

В магазинах Москвы объяснили продажу «бесплатных» масок

28.04.2020, 23:53, Новости дня

Продающиеся в супермаркетах «Перекресток» медицинские маски из Китая закупались самой торговой сетью, они не относятся к гуманитарной помощи из КНР, сообщили в X5 Retail Group.

«В супермаркеты «Перекресток» поступили в продажу защитные маски из Китая. Это собственная закупка сети, в первую очередь сеть закупала маски для сотрудников, на данный момент они полностью обеспечены, дополнительно закупленные объемы выставлены на продажу», – отметил представитель компании, передает ТАСС.

Ранее в соцсетях опубликовали снимки упаковок масок в сетях «Перекресток» и FixРrice, на которых якобы есть штамп «гуманитарная помощь».

В понедельник сообщалось, что российский сетевой ретейл наращивает объемы поставок в магазины медицинских масок, а также защитных масок в количестве 28 млн штук.



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