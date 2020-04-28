Начался третий сезон кубка по менеджменту «Управляй!»

28.04.2020, 23:53, Новости дня

Стартует новый сезон всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!», организованный РАНХиГС совместно с АНО «Россия – страна возможностей». Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Участников онлайн-конференции, посвященной началу конкурса, поприветствовал министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Он отметил, что победители кубка сумеют пройти стажировку в крупнейших российских компаниях и принять участие в национальном финале чемпионата по управлению Global Management Challenge, сообщается на сайте РАНХиГС.

«Это интеллектуальное состязание проводится не первый год и с большим интересом студенты из самых разных университетов и регионов РФ ежегодно в нем участвуют», – подчеркнул министр. Он также добавил, что одной из ключевых задач нацпроекта «Образование» и кубка «Управляй!» является создание условий для непрерывного личностного, профессионального и карьерного роста.

О том, какие компетенции могут освоить участники кубка, рассказал ректор РАНХиГС Владимир Мау.

«Управление – это и наука, и искусство и в значительной мере интеллект. Это именно то, что мы ждем от участников конкурса и то, что приносит успех», – отметил ректор. Кроме того, при разработке формата нового сезона кубка был учтен переход в дистант. Владимир Мау добавил, что организаторы мероприятия рассчитывают, что конкурс станет важным этапом для участия ребят в конкурсе «Лидеры России».

Говоря об истории развития кубка «Управляй!», генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», проректор, директор Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС Алексей Комиссаров отметил, что это был один из самых первых проектов, который появился на платформе «Россия – страна возможностей». Этот год внес существенные коррективы в кубок, одной из которых стало внедрение предварительного – образовательного этапа, в котором могут принять участие все желающие. Кроме того, вузы, от которых студенты принимают участие, получат доступ к бизнес-симулятору, лежащему в основе кубка.

«Поскольку конкурс у нас про управленческий талант, то в этот раз мы делаем особый акцент заданиях по развитию компетенции управления принятии решения в сложных экономических условиях. Будут и реальные задания их реальной жизни», – подчеркнул Алексей Комиссаров.

Заявку на участие в конкурсе можно подать до 1 июня. Полуфиналы чемпионата пройдут во всех 8 федеральных округах, а финал в этом году будет отличаться тем, что в нем будет не меньше 200 человек, добавил гендиреткор АНО «Россия – страна возможностей».

«Важно отметить, что кубок «Управляй!» будет некой системой мероприятий в этом году. У нас будет «Управляй!» для всех вузов, у нас будет отдельно специальный этап для системы Президентской академии и для финалистов прошлых лет, чтобы они начинали вступать в соревнования для участников, равных им по силам, мы сделаем отдельную премьер-лигу», – рассказал о новшествах сезона-2020 директор Института организационного развития и стратегических инициатив (ИОРСИ) РАНХиГС, руководитель кубка «Управляй!» Вячеслав Шоптенко.

Кроме того, в чемпионате оцениваются как soft skills, так и hard skills. Сама оценка максимально объективна и прозрачна, так как половину оценки ставит компьютер, а вторую часть оценивают компетентные эксперты.

На пресс-конференции своим опытом наставничества поделился заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, победитель конкурса «Лидеры России», наставник кубка «Управляй!» Дмитрий Волков, а о том, что дало участие в кубке рассказали победители и призеры прошлых лет – Дмитрий Федоров, Вадим Бутко, Максим Кирилов и Иван Ефремов.