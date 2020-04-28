 

В Госдуме рассказали о здоровье Ким Чен Ына

28.04.2020, 23:48, Новости дня

Глава КНДР Ким Чен Ын работает, сообщил депутат Госдумы РФ Казбек Тайсаев со ссылкой на представителя северокорейского посольства в Москве.

«Все нормально, он (Ким Чен Ын) работает, направил телеграмму президенту Южно-Африканской республики по случаю национального праздника», – сказал Тайсаев, передает РИА «Новости».

Парламентарий призвал не доверять сообщениям СМИ о состоянии здоровья лидера КНДР и дождаться официальных данных по этой теме.

Напомним, ранее в понедельник министр объединения Республики Корея Ким Ен Чхоль заявил, что причиной того, что лидер КНДР в последнее время не появляется на публике, может быть не его болезнь, а меры предосторожности в связи с коронавирусом.

Ранее в СМИ появились утверждения о якобы смерти Ким Чен Ына. Ряд изданий сообщали о серьезных проблемах со здоровьем у лидера КНДР. В Пхеньяне подчеркивали, что эта информация является ложной и злонамеренной, а СМИ КНДР выпустили сообщения, что северокорейский лидер работает с документами.

Газета ВЗГЛЯД анализировала слухи о кончине Ким Чен Ына, а также писала о том, что его преемницей может стать женщина.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.03 / Попова рассказала о регистрации новой тест-системы для диагностики коронавируса

08.04 / ЛНР и Украина договорились об обмене удерживаемыми лицами

08.04 / Во Франции число жертв коронавируса превысило 10 тысяч человек

06.04 / В Николаевской ОГА объяснили, почему в области нет выявленных случаев коронавируса

22.04 / Бурджанадзе назвала причину нового карьерного роста Саакашвили на Украине

30.03 / В мире: Коронавирус уничтожает военное могущество США

25.04 / РПЦ рассказала, как заразился протоиерей Александр Агейкин

20.04 / МВД оценило ущерб от преступлений в РФ за три месяца 2020 года

08.04 / Эксперт дала советы по деловому общению в видеочатах с «удаленки»

27.03 / Врачи назвали осложняющее течение коронавируса заболевание

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска