В Госдуме рассказали о здоровье Ким Чен Ына

28.04.2020, 23:48, Новости дня

Глава КНДР Ким Чен Ын работает, сообщил депутат Госдумы РФ Казбек Тайсаев со ссылкой на представителя северокорейского посольства в Москве.

«Все нормально, он (Ким Чен Ын) работает, направил телеграмму президенту Южно-Африканской республики по случаю национального праздника», – сказал Тайсаев, передает РИА «Новости».

Парламентарий призвал не доверять сообщениям СМИ о состоянии здоровья лидера КНДР и дождаться официальных данных по этой теме.

Напомним, ранее в понедельник министр объединения Республики Корея Ким Ен Чхоль заявил, что причиной того, что лидер КНДР в последнее время не появляется на публике, может быть не его болезнь, а меры предосторожности в связи с коронавирусом.

Ранее в СМИ появились утверждения о якобы смерти Ким Чен Ына. Ряд изданий сообщали о серьезных проблемах со здоровьем у лидера КНДР. В Пхеньяне подчеркивали, что эта информация является ложной и злонамеренной, а СМИ КНДР выпустили сообщения, что северокорейский лидер работает с документами.

Газета ВЗГЛЯД анализировала слухи о кончине Ким Чен Ына, а также писала о том, что его преемницей может стать женщина.