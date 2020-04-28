Эксперт назвал главные причины стресса у работающих с COVID-положительными пациентами медиков

28.04.2020, 23:48, Новости дня

Работающие непосредственно с COVID-положительными пациентами врачи испытывают огромную психологическую напряженность. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД декан факультета психологии МГУ Юрий Зинченко. По его словам, источником стресса для них становится не только возможность заражения вирусом и совершение врачебной ошибки, но и иные факторы.

«В период нарастания пандемии естественным истощающим фактором для врачей становится стресс. Доктора находятся в ситуации неполной определенности. Они лично переживают человеческие потери, у них растет тревожность в связи с риском совершить ошибку в экстремальных условиях. За пределами больницы они могут сталкиваться с неадекватным или предвзятым представлением о деятельности медиков в некоторых медиа и сетевом сообществе – вспомните про кибербуллинг, троллинг, пранкерство и тому подобное», – считает декан факультета психологии МГУ, президент Российского психологического общества, академик РАО Юрий Зинченко.

«Если вы не проявляете достаточно внимания к профилактике факторов психологической напряженности, то даже высококлассных специалистов достаточно быстро может возникнуть эмоциональное выгорание, профессиональная деформация. Даже в давно сложившемся коллективе ухудшится психологический климат, а для пациентов снизится мотивация сотрудничества с медперсоналом. Может, вырасти напряжение со стороны родственников пациентов», – предупреждает Зинченко.

Особое внимание, по его мнению, следует уделять сотрудникам, работающим в «красной зоне», то есть непосредственно с теми пациентами, кто заразился коронавирусом.

Академик рекомендует обеспечивать таких сотрудников бейджами с фотографиями своих лиц. «Это означает пусть и опосредованное, но «возвращение лица» доктору в глазах пациента, ведь обезличивание очень затрудняет общение обеим сторонам», – сказал Зинченко, напомнив, что пациенты зачастую видят врачей-вирусологов только в защитном костюме и в респираторе.

При этом вполне естественно, что сами медики, работающие в «красной зоне», тоже боятся заболеть, напоминает психолог.

«Дополнительными сильными источниками стресса для них становятся ситуации, в которых другие врачи, их коллеги не соблюдают технику безопасности, теряют бдительность – например, покинув «красную зону», снимают респираторы и очки в местах отдыха персонала», – привел пример Зинченко.

Он советует главным врачам и другим руководителям уважать чувства подчиненных, не скрывать от них уровень риска в работе, делиться планами. При этом делиться информацией надо в таком ключе, который «позволит снижать панику» и настраивать медиков на «продуктивный лад».

«Организуйте регулярные совещания по обсуждению положения дел и дальнейших шагов по преодолению кризиса. Убедитесь, что сотрудники могут задавать вопросы, открыто высказываться», – рекомендует Зинченко руководителям больниц.

Академик также советует создавать при больницах службы психологического сопровождения, колл-центры с привлечением психологов и иных ресурсов для бесед с родственниками по состоянию пациентов, что позволит снять нагрузку с медперсонала. Необходимо, по его мнению, создавать и систему передачи информации о тяжелом (терминальном) состоянии и также о смерти пациента из «красной зоны» с привлечением психологов для информирования родственников. Что касается «зеленой зоны», то в них психолог советует создать специальные пространства для отдыха, включая двигательную активность, включая, например, самый обычный пинг-понг или аэрохоккей.

Ранее академик Зинченко в интервью газете ВЗГЛЯД советовал медицинским работникам, столкнувшимися с психологическими перегрузками «находить возможность для положительных эмоций, общения (пусть и виртуального) с семьей, переключения видов деятельности и отвлечения от травмирующих событий».

Как информирует ТАСС, на четверг в онлайн-формате намечено заседание комитета по биоэтике при Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО об этических и психологических аспектах пандемии коронавирусной инфекции. На заседании, в числе других, как ожидается, со своими рекомендациями выступит и академик Зинченко.