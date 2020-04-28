В Москве за сутки умерли 67 пациентов с коронавирусом

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28.04.2020, 23:48, Новости дня

В Москве за сутки умерли 67 пациентов, у которых тесты на коронавирус показали положительный результат, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

У них подтвердился диагноз «пневмония», а также был «получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», передает ТАСС.

Общее число скончавшихся вирус-положительных пациентов в столице возросло до 546.

В штабе напомнили о важности соблюдения режима самоизоляции.

Накануне сообщалось, что за сутки скончались 44 пациента с коронавирусом.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении в столице режима самоизоляции, введенного для борьбы с распространением коронавируса, до 11 мая.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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