Ученые рассказали, из каких тканей получаются лучшие самодельные маски

28.04.2020, 23:42, Разное

Новый коронавирус SARS-CoV-2 распространяется преимущественно с каплями, содержащими вирусы, которые выходят из респираторного тракта зараженных людей. Ношение медицинских масок и респираторов – один из методов профилактики COVID-19.

Использовать маски в общественных местах рекомендуют Роспотребнадзор, американские Центры контроля и профилактики заболеваний (CDC) и многие ученые. В условиях дефицита индивидуальные средства защиты люди часто должны делать маски самостоятельно.

Ученые из Чикагского университета решили разобраться, какие широкодоступные ткани лучше всего подходят для изготовления масок в домашних условиях. Их исследование опубликовано в ACS Nano, журнале Американского химического общества.

Для исследования ученые при помощи специальной камеры создавали аэрозоль, диаметр частиц которого был от 10 нанометров до 6 микрометров. Далее они при помощи вентиляционной установки продували этот аэрозоль через разные ткани. При этом создавалось давление, которое соответствовало давлению, возникающему при дыхании в покое. Ученые замеряли количество частиц и их размеры до и после прохождения через ткани.

Сочетание одного слоя плотной хлопчатобумажной ткани с двумя слоями шифона-спандекса (polyester-spandex chiffon) задерживало от 80% до 99% аэрозольных частниц. Ученые указывают, это эта эффективность близка к параметрам материалов, из которых изготавливают респираторов N95.

Похожая эффективность у масок была при замене шифона на натуральный шелк или фланель. Хорошие показатели были и у стеганых масок из хлопчатобумажной ткани с хлопкополиэфирной набивкой.

Ученые пишут, что хлопчатобумажная ткань может служить механическим фильтром, а другие ткани играют роль электростатического барьера, потому что способны держать статический электрический заряд.

В эксперименте даже небольшое нарушение плотности прилегания маски приводило к снижению ее эффективности не менее чем в два раза. Ученые подчеркивают, что маска должна сидеть на лице плотно.