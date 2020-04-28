В США за сутки от коронавируса умерли более 1,3 тыс. человек

28.04.2020, 23:30, Новости дня

За последние сутки в США зарегистрировано более 22 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, что на 5 тыс. меньше, чем днем ранее; при этом более 1,3 тыс. человек умерли, сообщил Университет Джонса Хопкинса.

По его данным, за сутки выявлено 22 тыс. 412 случаев заражения, за предыдущие сутки этот показатель составил 27 тыс. 631, передает РИА «Новости».

Умерли за сутки 1 тыс. 378 человек, днем ранее – 1 тыс. 126. В пятницу за сутки умерло 3 тыс. 332 человека.

В целом в США заболели почти 1 млн человек – более 988 тыс. человек. Более 56 тыс. человек умерли.

Ранее СМИ сообщили, что американские спецслужбы в январе и феврале более 10 раз предоставляли президенту США Дональду Трампа информацию об опасности коронавируса, но он, вероятно, не воспринял угрозу всерьез.