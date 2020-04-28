 

Главврач калужской больницы уволился после отпуска в Таиланде в период коронавируса

28.04.2020, 23:30, Новости дня

Исполняющий обязанности главврача Калужской областной клинической больницы Владимир Кондюков, уехавший в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса, уволился, сообщил представитель правительства региона.

«Владимиру Кондюкову предложили менее ответственную работу, он предпочел уволиться. Областную больницу возглавила Елена Разумеева», – цитирует РИА «Новости» собеседника.

До этого Разумеева возглавляла городскую больницу №4 в Калуге, а также работала региональным министром здравоохранения.

В марте сообщалось, что власти Калужской области проводят служебную проверку в отношении и.о. главврача Калужской областной клинической больницы Владимира Кондюкова, который уехал в отпуск в Таиланд несмотря на пандемию коронавируса. 

Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша возмутился, что на фоне неблагополучной ситуации с коронавирусом в мире главврач областной больницы уезжает отдыхать за границу.



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