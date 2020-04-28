“Сильные женщины противоестественны: Акиньшина высказалась против феминизма

28.04.2020, 23:30, Разное

Оксана Акиньшина поделилась своим отношением к движению за права женщин. Известная актриса считает, что сильные женщины “противоестественны”.

В беседе с корреспондентами издания “Кинорепортер” Оксана Акиньшина заявила, феминистические взгляды у представительниц прекрасного пола формируются от обид на мужчин в прошлом, личных неудач и внутренних страхов. Звезда считает феминисток “противоестественно неженственными” и думает, что свои действия они направляют для привлечения внимания к себе.

Фанаты помнят и высказывание Оксаны Акиньшиной, которые она озвучила в поздравлении к 8 Марта. Актриса назвала “дурным” движение в поддержку прав женщин.Знаменитость советует подписчицам любить своих мужчин так сильно, как хочется, и не бояться ощущать себя слабыми с ними. Также думает звезда, никакая работа, уверенность в себе, внутренняя сила не могут заменить надежного партнера рядом.