Мнение: Лживые мифы “Гиены Европы”

28.04.2020, 23:20, Разное

Читатель обращает внимание на статью из официального (!) информационно-аналитического и методического журнала МО РФ "Военные комиссариаты России".

Как не трудно понять из названия, статья посвящена межвоенной Польше.

ЛЖИВЫЕ МИФЫ «ГИЕНЫ ЕВРОПЫ»

Гиена – трусливое, но одновременно

наглое и злобное животное.

Стая гиен способна в считаные минуты

сожрать больного льва вместе с его шкурой и костями.

Новая версия от Европарламента

В новой версии истории Второй мировой войны, которую активно создают на Западе, Советский Союз называют страной, которая вместе с нацистской Германией развязала самую страшную войну в истории человечества. В этой новой мифологии два тоталитарных монстра, СССР и третий рейх, сговорившись между собой поделить мир, ввергли в кровопролитную войну мирную Европу.

В резолюции Европарламента сказано следующее. «Европейский парламент подчеркивает, что Вторая мировая война, самая разрушительная война в истории Европы, началась как непосредственный результат печально известного нацистско-советского договора о ненападении от 23 августа 1939 года, известного также как пакт Молотова – Риббентропа, и его секретных протоколов, в соответствии с которыми два тоталитарных режима, имеющих общую цель по завоеванию мира, разделили Европу на две зоны влияния».

Согласно этой новой версии истории, первой жертвой сговора и союза Гитлера и Сталина пала несчастная Польша.

По польской версии, с ХVIII века жадные и агрессивные соседи, Германия, Австрия и Россия, трижды лишали эту страну свободы и делили между собой ее земли. И только в ходе Первой мировой войны, когда Российская, Австро-Венгерская и Германская империи рухнули, Польша смогла восстановить свою государственность.

Но совсем недолго поляки наслаждались радостью мирного труда на родной земле. Извечные враги Польши – Германия и Россия – вероломно напали на миролюбивое демократическое польское государство. В 1939 году Сталин и Гитлер, заключив между собой союз, совершили четвертый раздел Польши. Именно это преступление, согласно мифологической истории, которую сегодня пишут в Евросоюзе, и стало началом Второй мировой войны.

Польша в этой «истории» ХХ века объявляется невинной жертвой, самой пострадавшей от двух тоталитарных режимов страной. И поэтому она имеет право призывать к ответственности Германию и Россию. И требовать репараций с двух государств-агрессоров, которые вторглись на польскую землю.

В этой версии истории Польшу Красная Армия не освобождала. Просто в 1945 году германскую оккупацию сменила оккупация советская, от которой «жертва тоталитарных режимов» страдала вплоть до крушения СССР.

Но Германия хотя бы признала свою вину перед цивилизованным миром и многострадальной Польшей. А Россия, правопреемница СССР, упорно не желает каяться и просить прощение за то, что в 1945 году «оккупировала» страны Восточной Европы. Задача всего «цивилизованного мирового сообщества» – заставить Россию признать свою вину и заплатить пострадавшим странам за грехи Советского Союза.

Да и вообще, как утверждают мифотворцы, СССР был хуже Германии, потому что в 1939-м вероломно ударил в спину Польше. Ударил в то время, когда она вот-вот могла переломить ход боевых действий, и польская армия через некоторое время вошла бы в Берлин.

Все польские ходы записаны

Казалось бы, все так стройно выстраивалось в этой версии начала Второй мировой войны: невинная миролюбивая Польша и два тоталитарных монстра. При Горбачеве и Ельцине Россия почти согласилась с историей ХХ века, написанной на Западе, и даже ввела такую трактовку в свои учебники истории, подготовленные на деньги «благодетеля» Сороса.

Но к ужасу авторов западного мифотворчества о Второй мировой войне очередной «русский диктатор» Путин, как они заявляют, решил «переписать историю», и Россия совсем неполиткорректно и невежливо начинает открывать архивы и публиковать очень неудобные документы.

В настоящей же истории Второй мировой войны по всем уже давно открытым и хорошо известным историкам всех стран неопровержимым документам Польша предстает страной, которая никоим образом не является невинной жертвой.

Именно сама Польша, надеясь поживиться за счет соседей, прежде всего – СССР, сделала все, чтобы война в Европе разгорелась. Невозможно отрицать и то, что в 1930-е годы не было у гитлеровской Германии более верного союзника, чем Польша Юзефа Пилсудского. Наиболее точный образ второй Речи Посполитой, этого «уродливого детища Версаля» дал Уинстон Черчилль: «Гиена Европы».

Получив государственность в 1918 году, Польша немедленно принялась восстанавливать Речь Посполитую от моря до моря – от Балтийского до Черного. Все соседние земли, которые входили в польское государство в период его расцвета в ХVII веке, гордые польские паны немедленно решили «вернуть мечом».

Поляки захватили Вильнюс и около трети территории Литовской Республики, границы которой были определены в Версале, как и границы Польской Республики.

Но Польша утверждала, что такой страны, как Литва, никогда не было. Польская шляхта забыла о том, что в 1569 году по акту Люблинской унии добровольно объединились Польское королевство и Великое княжество Литовское. Общий сейм созывался в Польше, но при этом сохранялась отдельная администрация Великого княжества Литовского, а также собственные права и законы, отдельное войско и казна. Великое княжество Литовское состояло в то время наполовину из западнорусских княжеств. Государственным языком был русский.

В результате Люблинской унии Польше и достались в то время земли нынешней Украины и Белоруссии. Вильнюс, захваченный поляками, был столицей Великого княжества Литовско-Русского со времен Ольгерда и Гедимина.

Возможно, не погибло бы могущественное и обширное государство Европы Речь Посполитая, если бы польская шляхта не стремилась насильно окатоличить западнорусские земли и превратить население Малой Руси в бесправное крепостное «быдло».

Напомним, что борьба православного народа Западной и Южной Руси за свои права, многочисленные казацкие войны, как называли их в Польше, подорвали мощь Речи Посполитой.

А первый раздел Польши произошел после того, как заносчивые поляки отвергли требование Всероссийской Императрицы Екатерины II всего лишь предоставить православным подданным королевства равные права с католиками. Екатерина Великая как покровительница православия, увидев, что с поляками не договоришься добром, присоединила к Российской Империи земли Украины и Белоруссии, населенные православным русским народом.

В 1918 году польская шляхта вспомнила, что когда-то Киев входил в состав Русского воеводства Речи Посполитой. В середине ХVII века Московское царство отвоевало у Речи Посполитой древнюю столицу Руси Киев и древний русский город Смоленск – «свои отчины и дедины» – исконные русские земли.

В 1919 году поляки, воспользовавшись Гражданской войной в России, двинулись возвращать «Восточные Кресы». В том числе и Киев. Из захваченных поляками Киева и Минска воинственную шляхту выбили и гнали до Варшавы. Но авантюризм двух фанатиков мировой революции – «демона революции» Троцкого и «красного Бонапарта» Тухачевского – позволил полякам с помощью стран Антанты сотворить «чудо на Висле».

Советская Россия в то время вела упорную борьбу с Врангелем, Дальний Восток был оккупирован японскими и американскими войсками, по всей территории бывшей Российской Империи шла братоубийственная война. С Польшей пришлось заключить Рижский мир, по которому поляки получили Западную Украину и Западную Белоруссию.

Но Польша не удовлетворилась приращением территорий на востоке за счет Литвы и Советской России.

На Парижской мирной конференции представители Польши требовали отдать им часть Германии. Аргументы польской стороны были основаны на том, что когда-то в далекой древности польские короли владели этими землями. Например, немецкой Силезией.

Правители новой Речи Посполитой старательно вспоминали о том, какие земли и какие народы хоть недолгое время находились под властью польской короны. И были уверены, что все эти земли с непольским населением державы Антанты обязаны непременно вернуть Польше.

На Парижской конференции представитель Польши пан Дмовский призвал «для определения территории Польши обратиться к 1772 году, к периоду до первого раздела». Но затем уточнил: «Устанавливая границы Польши, никак нельзя исходить из включения в ее состав только тех территорий, где поляки имеют значительное большинство». Польша потребовала отдать ей и немецкие земли: «На западе Польша не удовлетворилась бы историческими границами 1772 года».

Германия согласилась отдать все области с польским населением. Польше передали провинцию Познань. Германия соглашалась «предоставить Польше на основе международных гарантий свободный и обеспеченный доступ к морю путем уступки вольных гаваней в Данциге, Кенигсберге и Мемеле».

Заметим, что немецкое население Данцига не желало жить под польской властью. К тому же, Германия в этом случае теряла возможность сухопутного сообщения с Восточной Пруссией. (Пройдет немного времени, и высокомерный отказ поляков в 1939 году предоставить Германии право на так называемый «Данцигский коридор» для сообщения с Восточной Пруссией станет той последней каплей, после которой Гитлер примет твердое решение напасть на Польшу).

Требовали поляки отдать им и часть Восточной Пруссии и Мемельский край, который был населен литовцами. Предъявляла Польша территориальные претензии и к Чехословакии.

Не было соседей, за счет которых не хотела бы поживиться «Гиена Европы». На Парижской конференции она решила присоединиться к мощным хищникам – Англии, Франции и США, победившим в Первой мировой войне, чтобы поживиться добычей за счет потерпевших поражение Германии и Австро-Венгрии.

«Требуем колоний для Польши!»

Поляки почему-то решили, что они, в отличие от чехов, словаков, литовцев и прочих, имеют полное право участвовать вместе со странами Антанты в переустройстве послевоенного мира.

Тем более, что к великой радости польской шляхты России не было среди стран-победительниц в Первой мировой войне. Российская Империя прекратила свое существование, русские ожесточенно сражались в братоубийственной войне на всем пространстве еще недавно великой державы. В то время многим казалось, что с исторической Россией покончено навсегда. Польше же показалось тесно не только в границах 1772 года, но и вообще в Европе. Ведь у всех великих стран имелись колонии. В Польше была создана морская и колониальная лига.

В 1935 году было заявлено следующее. «Мы, поляки, как и итальянцы, стоим перед большой проблемой размещения и использования быстро увеличивающегося населения. Мы, поляки, как и итальянцы, имеем право требовать, чтобы для нас были открыты рынки экспорта и регионы для поселения, чтобы мы могли получать сырье, необходимое для национальной экономики на условиях, на которых это делают иные колониальные державы».

В сентябре 1936 года на заседании Лиги Наций министр иностранных дел Польши Юзеф Бек зачитал обращение относительно проекта по расширению членства в комиссии по вопросам отобранных у Германии и Оттоманской империи колоний, для того, чтобы все заинтересованные в них нации могли получить свою долю.

В 1937 году были изданы «Колониальные тезисы Польши». С этого времени Польша стала регулярно проводить «Неделю моря» под девизом «Нам нужны сильный флот и колонии». В 1938 году было решено проводить так называемые «Дни колоний» с массовыми демонстрациями и торжественными богослужениями в костелах. Морская и колониальная лига призывала: «Пусть никто не останется равнодушным, пусть голос каждого превратится в сильный крик: Требуем свободного доступа к ресурсам! Требуем колоний для Польши!».

Поляки массово закупали пробковые шлемы и прочие атрибуты «белого господина».

Колониальные притязания распространялись на Того, Камерун, Мадагаскар, Либерию, землю в Бразилии, Аргентине и даже на участок в Антарктиде.

Польша хотела отобрать у Португалии Анголу и Мозамбик, разместить поселенцев во французских колониях в Африке. Обсуждалась также Родезия. Была также предпринята попытка заявить свои претензии на Тринидад и Тобаго, Гамбию.

Польше достались лишь те земли, которые она успела отобрать у своих соседей. На запрос о предоставлении колоний представители Британии, Франции и США ответили презрительным молчанием.

Дружба с Германией против СССР

Обидевшись, Польша решила подружиться с Германией, проявив чувство вопиющей неблагодарности по отношению к Франции, которой поляки были обязаны не только восстановлением государственности, но и тем, что смогли остановить наступление Тухачевского на Варшаву в 1920 году. В 1932 году Пилсудский выпроводил из Польши французскую военную миссию. В течение 1934 года Польша полностью прекратила военное сотрудничество с Францией.

Польский посол во Франции Липский заявлял: «Отныне Польша не нуждается во Франции. Она также сожалеет о том, что в свое время согласилась принять французскую помощь, ввиду цены, которую будет вынуждена платить за нее». То есть, помощь дали, а колониями поделиться не желаете!

Такая смена приоритетов объяснялась тем, что у Польши Юзефа Пилсудского оказалось очень много общего с Германией, в которой к власти привели Адольфа Гитлера. «Гиена Европы» почувствовала, что на месте исчезнувшей кайзеровской Германии растет и набирается сил новый молодой кровожадный хищник. Не случайно Гитлер во время похорон Пилсудского в Кракове устроил символическое прощание со своим другом и единомышленником в столице Германии. Фюрер лично присутствовал на траурной церемонии в храме святой Ядвиги в Берлине, отдавая последние почести перед символическим гробом польского диктатора, покрытого флагом Речи Посполитой. Фотография с этого мероприятия в газетах того времени так и подписана: «Скорбящий Гитлер у гроба маршала Пилсудского».

Геринг шел в Польше за телом почившего польского диктатора в первом ряду. Все самые большие немецкие газеты вышли с соболезнованиями на первых страницах. «Фёлькишер Беобахтер», например, писала: «Новая Германия склоняет свои флаги и штандарты перед гробом этого великого государственного деятеля, который впервые имел мужество открытого доверия и полного союза с национал-социалистическим рейхом».

Адольф Гитлер объявил в Германии всенародный траур. А после разгрома Польши в оккупированном Кракове поставил у гроба Пилсудского немецкий почетный караул.

Интересно, как после этого в Польше смеют упрекать Сталина в том, что СССР заключил с Германией в 1939 году договор о ненападении? Зная, что из всех европейских стран именно Польша первой заключила такой пакт с Германией еще в 1934 году.

Польша действительно была верным другом гитлеровской Германии. После того, как Германия, Италия и Япония вышли из Лиги Наций, Польша стала их адвокатом. Поляки в Лиге Наций представляли интересы гитлеровской Германии, оправдывали захват Италией Эфиопии, нападение Японии на Китай. Защищали право Германии на введение всеобщей воинской повинности, отмену военных ограничений, вступление гитлеровских войск в демилитаризованную Рейнскую зону в 1936 году, аншлюс Австрии.

Чем же была вызвана такая дружба второй Речи Посполитой с Германией, от которой они с такой жадностью совсем недавно в Версале старались оторвать побольше немецкой земли? Видимо, планами Гитлера, заявленными в его книге «Майн Кампф». Гитлер объявил, что немецкому народу необходимо «жизненное пространство» и завоевывать его он собирается на Востоке. Но ведь и Польша мечтала ровно о том же с 1920 года!

Посланник Польши в Иране Каршо-Седлевский писал в Варшаву: «Политическая перспектива для Европейского Востока ясна. Через несколько лет Германия будет воевать с Советским Союзом, а Польша поддержит, добровольно или вынужденно, в этой войне Германию. Для Польши лучше до конфликта совершенно определенно стать на сторону Германии, так как территориальные интересы Польши на Западе и политические цели Польши на востоке, прежде всего на Украине, могут быть обеспечены лишь путем заранее достигнутого польско-германского соглашения». Каршо-Седлевский обещал приложить все усилия, чтобы «убедить и побудить также персов и афганцев играть активную роль в будущей войне против Советов».

В декабре 1938 года в докладе 2-го отдела (разведывательный отдел) главного штаба Войска Польского ясно сказано: «Расчленение России лежит в основе польской политики на Востоке… Поэтому наша возможная позиция будет сводиться к следующей формуле: кто будет принимать участие в разделе. Польша не должна остаться пассивной в этот замечательный исторический момент. Задача состоит в том, чтобы заблаговременно хорошо подготовиться физически и духовно… Главная цель – ослабление и разгром России».

После Мюнхенского сговора, растерзав вместе с Германией Чехословакию, Польша наконец-то смогла заполучить Тешинскую область, на которую зарилась еще с 1918 года.

Именно об этом Черчилль скажет потом, что Польша «с жадностью гиены приняла участие в ограблении и уничтожении чехословацкого государства».

Поляки до последнего надеялись пойти вместе с войсками гитлеровской Германии на Москву.

Даже в январе 1939 года, когда оставалось всего несколько месяцев до нападения нацистской Германии на Польшу, министр иностранных дел Польши Юзеф Бек сообщит главе МИД Германии Иоахиму Риббентропу, что Польша будет претендовать на Советскую Украину и на выход в Черное море. А польское военное командование будет готовить план войны с СССР – «Восток» («Всхуд»).

Польша и Мюнхенский сговор

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года, когда германские войска вторглись на территорию Польши. Но до этого был Мюнхенский сговор. После него третий рейх уничтожил независимость европейского государства, суверенитет которого гарантировали Великобритания, Франция и США на Парижской конференции.

Допустим, аншлюс Австрии можно было считать «воссоединением двух ветвей немецкого народа». Но как назвать присоединение к Германии сначала Судетской области, а затем оккупацию Чехии и превращение ее в германский «протекторат Богемия и Моравия»?

Есть все основания считать это первым шагом, который сделала Германия на пути к развязыванию мировой войны.

Следует отметить, что Япония, союзник нацистской Германии по антикоминтерновскому пакту, с июля 1937 года вела полномасштабные боевые действия в Китае. Для китайцев, потерявших в войне с японцами 35 миллионов человек, мировая война началась именно тогда. А ведь именно капитуляция милитаристской Японии считается официальным окончанием Второй мировой войны.

После того, как ведущие мировые державы, собравшись в Мюнхене, отдали Гитлеру на съедение Чехословакию, большая война в Европе стала неизбежна. Германию совершенно определенно направляли и даже подталкивали к походу на Восток.

Все попытки Москвы заключить соглашение с Великобританией и Францией, чтобы предотвратить агрессию Германии против Чехословакии, наталкивались на откровенный саботаж английской и французской делегаций. Было очевидно, что на самом деле ни Англия, ни Франция не собираются вместе с Советским Союзом защищать Чехословакию.

И это несмотря на то, что еще в 1924 году Чехословакия и Франция заключили договор о взаимопомощи. Париж обязался в случае нападения на Чехословакию выступить в ее защиту. В 1935 году Чехословакия подписала договор о взаимопомощи и с Советским Союзом. Но у СССР и Чехословакии не было общей границы. Поэтому все зависело от того, согласится ли Польша пропустить советские войска на помощь Чехословакии.

Советский Союз решительно осудил аншлюс Австрии. Нарком иностранных дел Максим Литвинов от имени советского правительства заявил о готовности СССР «участвовать в коллективных действиях, которые были бы решены совместно с ним и которые имели бы целью приостановить дальнейшее развитие агрессии и устранить усилившуюся опасность новой мировой бойни».

Но разве можно было ожидать от Англии и Франции желания искренне сотрудничать с СССР в сдерживании Германии? Ведь Гитлера привели к власти и помогли в кратчайшие сроки создать военную машину третьего рейха именно для того, чтобы с его помощью сокрушить Советский Союз.

И судьбой Чехословакии они были озабочены меньше всего. Посол Великобритании в Берлине Невилл Гендерсон неофициально проинформировал германский МИД о том, что «Англия не станет рисковать ни единым моряком или летчиком из-за Чехословакии».

Да и сам премьер-министр Англии Чемберлен в интервью канадским и американским журналистам открыто говорил, что «в своем нынешнем виде Чехословакия нежизнеспособна… чехи должны согласиться с немецкими требованиями».

В то же время, требуя от чехов найти компромисс с судетскими немцами, Лондон навязал им свое посредничество.

Москва же заявила, что СССР готов выполнить свои обязательства перед Чехословакией. Советский Союз призвал французское правительство созвать совещание представителей трех генштабов и принять совместную декларацию Великобритании, Франции и СССР в защиту Чехословакии.

Но в Лондоне и Париже уже решили проявить «миротворчество», отдав Чехословакию Гитлеру.

Польша в это время радостно потирала руки. Ведь Гитлер обещал польскому послу Липскому, что в случае военного конфликта Польши с Чехословакией из-за Тешинской Силезии рейх встанет на сторону поляков.

Польша еще в 1918 году пыталась оторвать от Чехословакии Тешинскую область. Юзеф Пилсудский откровенно заявлял, что «искусственно и уродливо созданная Чехословацкая Республика не только не является основой европейского равновесия, но, наоборот, является его слабым звеном».

Когда Гитлер задумал отобрать у Праги Судеты, поляки тут же поддержали фюрера. 14 января 1938 года Гитлера посетил глава МИД Польши Юзеф Бек, начались германо-польские консультации по поводу Чехословакии. Берлин выступил с требованиями обеспечить права судетских немцев, Варшава с аналогичными требованиями – по поводу тешинских поляков.

Когда Советский Союз 12 мая выразил готовность оказать Чехословакии военную помощь в противостоянии с Германией, при условии пропуска Красной Армии по территории Румынии и Польши, эти государства заявили, что не допустят прохода советских войск. Варшава категорически отказалась поддерживать Прагу против Германии. Польша запретила и возможный пролет советских самолетов для помощи чехословацкой армии.

С Берлином же у Варшавы были самые теплые отношения. Польша подтвердила обещание не пропускать силы Красной Армии через свою территорию, 24 августа предложила Берлину и свой план раздела Чехословакии. По нему Тешинская Силезия отходила Польше, Словакия и Закарпатская Русь – Венгрии, остальные земли – Германии.

В конце концов Чемберлен и Даладье договорились с Гитлером. Президента Чехословакии Бенеша даже не пустили на переговоры, заставив ждать в коридоре. После этого выдвинули ему ультиматум с требованием принять требования Германии, пригрозив, что в случае отказа Лондон и Париж оставят Прагу один на один с Берлином. Чехословакия капитулировала.

Необходимо заметить, что вооруженные силы Чехословакии и Германии в то время были сравнимы, если даже не равны. А учитывая укрепленные районы в Судетских горах, чехи могли вполне рассчитывать на успех в борьбе с агрессором. Но мужества и решимости отстаивать свободу не хватило.

Когда на Нюрнбергском процессе генерал-фельдмаршалу Кейтелю задали вопрос: «Напала бы Германия на Чехословакию в 1938 году, если бы западные державы поддержали Прагу?», он ответил: «Конечно, нет. Мы не были достаточно сильны с военной точки зрения. Целью Мюнхена было вытеснить Россию из Европы, выиграть время и завершить вооружение Германии».

Позже посол Франции в Варшаве Леон Ноэль признал: «Мюнхенские соглашения и вытекавшее из них предательство Чехословакии представляют собой один из самых жалких, постыдных и унизительных эпизодов проводимой от имени Франции в период между двумя мировыми войнами политики, которая привела к наиболее губительной катастрофе в нашей истории».

Как видим, многие и в то время понимали, кто действительно подталкивал мир к войне. И, что бы ни писали мифотворцы из Евросоюза, это был не СССР.

В ночь с 29 на 30 сентября 1938 года было подписано знаменитое Мюнхенское соглашение. А уже 30 сентября Варшава предъявила чехословацкому правительству новый ультиматум, где требовала немедленного удовлетворения своих требований. Германские войска вошли в Судетскую область. Польские войска заняли Тешинскую область Чехословакии.

В Польше царила эйфория. Поляки были готовы вместе с Гитлером двинуться в долгожданный «крестовый поход» на Москву. Польский посол во Франции еще перед Мюнхенским сговором сообщил американскому послу следующее: «Начинается религиозная война между фашизмом и большевизмом, и в случае оказания Советским Союзом помощи Чехословакии Польша готова к войне с СССР плечом к плечу с Германией. Польское правительство уверено в том, что в течение трех месяцев русские войска будут полностью разгромлены, и Россия не будет более представлять собой даже подобия государства».

Поляки, постоянно жалуясь на пакт Молотова – Риббентропа, любят рассказывать о совместном параде частей Красной Армии и вермахта в Бресте в 1939 году. Но при этом не вспоминают о дружеских встречах германских и польских военных на земле оккупированной Чехословакии во время демаркации новых границ. Однако главным приобретением стал промышленный потенциал захваченной территории. Расположенные там предприятия давали в конце 1938 года почти 41 процент выплавляемого в Польше чугуна и почти 47 процентов стали.

Как говорят, история не имеет сослагательного наклонения. Но любому непредвзятому историку ясно, что если бы в то время Англия и Франция согласились вместе с Советским Союзом создать систему коллективной безопасности в Европе, то все сложилось бы по-другому. Если бы ведущие мировые державы выполнили свои обязательства перед Чехословацкой Республикой, а Польша не пыталась этому препятствовать, то такой страшной Второй мировой войны, скорее всего, не было.

После Мюнхена третий рейх получил возможность стремительно нарастить военную мощь. Немцы получили вооружение и боевую технику чехословацкой армии, а также всю военную промышленность Чехии, которую тогда называли «военным заводом Европы».

Решимость фюрера развязать войну укрепилась. Как укрепилось и его презрение ко всей трусливой европейской демократии. Гитлер рассчитывал не только на союз с фашистской Италией Муссолини и милитаристской Японией; он привлек в качестве сателлитов диктаторские режимы Хорти в Венгрии и Антонеску в Румынии.

А Чемберлен и Даладье, возвратившись из Мюнхена соответственно в Лондон и Париж, торжественно заявили своим народам, что привезли мир. Они были уверены, что Гитлер двинется на Восток. Французы и англичане радовались и веселились. Ликовали и поляки. Но недолго. Народная мудрость гласит «Не рой яму другому». Польша угодила именно в такую яму, из которой ее ценой 600 тысяч жизней своих воинов в 1945 году поднял Советский Союз.

Сегодня – вместо слов благодарности советскому солдату-освободителю и лично Иосифу Виссарионовичу Сталину за спасение поляков от истребления, восстановление государственности и приращение польских земель – в адрес нашей страны вновь звучат бессовестные претензии, основанные на лживых мифах. Но историческая правда непременно победит мифотворчество «цивилизованного мирового сообщества».

Виктор САУЛКИН,

руководитель информационно-аналитического центра общественной организации «Московские суворовцы»

http://voenkom.ric.mil.ru/Stati/item/252770/- цинк

http://voenkom.ric.mil.ru/Nomera – каталог номеров журнала, их оказывается выкладывают в цифровом виде. В февральском номере. например, вовсю расхваливают http://voenkom.ric.mil.ru/upload/site188/cMBRcBK2zc.pdf систему военкоматов созданных большевиками с 1918 года.