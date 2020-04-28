Путин продлил нерабочие дни до конца майских праздников

28.04.2020, 23:20, Разное

Ограничения начнут снимать 12 мая.

Президент Владимир Путин в ходе телеобращения объявил, что меры из-за коронавируса будут продлены до окончания майских праздников 11 мая. После этого, по его словам, регионы могут начать поэтапно снимать ограничения.

«6, 7 и 8 мая и в обычной бы ситуации многие бы не работали, а сейчас тем более нельзя рисковать. Считаю правильным, объявить эти три дня нерабочими, — сказал он. — К 5 мая [правительству нужно] подготовить рекомендации последовательных шагов поэтапного выхода начиная с 12 мая из режима ограничений <..>

Нельзя забегать вперед — рискуем откатиться назад».

В начале обращения Путин также рассказал, что российские производители в несколько раз увеличили производство аппаратов ИВЛ, средств защиты и лекарственных средств. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания штаба правительства по коронавирусу привела статистику, что пневмония развивается сейчас только у 20% заболевших (тогда как в начале месяца их было 25%). В тяжелой же форме пневмония протекает у 5% пациентов.