Мнение: О новом выступлении Путина: ожидания и сенсации

28.04.2020, 23:18, Разное



Фото © ТАСС.

Полагаю, что пересказывать очередное судьбоносное выступление российского президента Владимира Путина по ситуации с CoVID-19 в России нет никакой надобности. Кто не видел по ТВ, уже прочёл краткий пересказ в новостях. Причём краткий – слово тут ключевое.

А ведь какую интригу вокруг него постарался раздуть сегодня #Кремль, анонсировав не просто вступительную речь на рутинном совещании, но именно – большое выступление! Но по факту…

Говорил Владимир #Путин, быть может, действительно чуть дольше обычного. Но в сухом остатке – пшик!

– Слова благодарности Скорой помощи + учреждение профессионального праздника. Пожалуй, это главная неожиданность сегодняшнего спича. Конечно же, теперь #коронавирус дрогнет и саморастворится в майском воздухе.

– Продление нерабочих дней на промежуток между майскими праздниками. Самый предсказуемый ход, самый ожидаемый. Впрочем, сопровождавшийся множеством оговорок и условий.

– Поручение Роспотребнадзору за неделю разработать правила и критерии выхода страны из режима самоизоляции, причём единые для всех регионов. Хотя сама по себе это вещь здравая, но единство правил для столь многоплановой страны, как #Россия, вероятно выльется в чисто формальные планки по числу новых заболевших и количеству успешно выздоровевших.

– Сохранение полномочий региональных властей на предстоящий период нерабочих дней. Тоже вполне ожидаемо. И тоже пусто, без наделения регионалов соответствующими ресурсами. По сути, продление режима «крутись, как хочешь, но за всё ответишь», сопровождаемое расплывчатыми предупреждениями в адрес чиновников.

– Анонс новых мер поддержки экономики, ещё более неконкретных, чем все предыдущие. Видимо, ФНБ так и не распечатают по-крупному. С одной стороны, такая осторожность разумна в условиях, как сейчас представляется, долгой неопределённости с мировыми ценами на #нефть и вообще всей внешней конъюнктурой. С другой стороны, такая скаредность может обойтись экономике дороже, особенно если вся матпомощь достанется крупным «системообразующим» предприятиям.

В остальном всё расплывчато, обтекаемо, скупо. Мысль о том, что людей нельзя дальше держать на привязи, когда в большинстве регионов количество заболевших исчисляется несколькими сотнями, а то и десятками человек, уже пробила дорогу в черепные коробки высших руководителей. Но как её реализовать на практике в стране, где власти научились только закручивать гайки, не знает из её представителей никто. Кстати, сложилось впечатление, что в Москве существующие ограничения городские власти постараются продлить до лета: столичный мэр Сергей Собянин не смог скрыть довольной улыбки, когда глава государства заявил о полномочиях регионов по итоговым решениям о смягчении антивирусных мер.

В целом такие вот совещания президента с министрами и губернаторами окончательно скатились на уровень профанации. Сказать что-то конкретное главе государства каждый раз всё сложнее, а зачитывать по бумажке общие слова ни о чём – только авторитет ронять в глазах и подчинённых, и общества. Тем более, что в остальное время Владимира Путина не видно и не слышно.

Ну и совсем удручающее впечатление произвело традиционное «опоздание» национального лидера на им же созванное мероприятие. Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков утром анонсировал, что совещание должно начаться в 15:30–16:00 мск, по факту – часа на два позже. И как после этого относиться к словам, что дорог каждый час и нельзя терять ни минуты?

Неужели нет ни капли силы воли или хотя бы самодисциплины, чтобы в таких делах и в такое время продемонстрировать хотя бы немного пунктуальности?