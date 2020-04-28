Москва прояснила свою позицию по финансированию ВОЗ

28.04.2020, 23:16, Новости дня

Россия не перестанет финансировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Что касается Всемирной организации здравоохранения, как я уже сказал, наше общее (стран БРИКС – прим. ВЗГЛЯД) мнение, что это очень важный инструмент. Сейчас это уникальная площадка, куда стекается вся информация, факты, которые имеются в наличии у различных государств. Конечно же, это структура, в которой собраны лучшие профессионалы из всех стран без исключения, в том числе из Соединенных Штатов», – сообщил Лавров после неформального саммита глав МИД БРИКС, передает РИА «Новости».

«Мы продолжим оказывать поддержу Всемирной организации здравоохранения, независимо от того, как те или иные страны будут пытаться выражать свое отношение к ее деятельности», – подчеркнул министр.

Лавров добавил, что страны БРИКС актуализируют работу по созданию вакцин от коронавирусов, о которой договорились в 2015 году.

Соединенные Штаты приостановили взносы в ВОЗ после того, как американский лидер Дональд Трамп обвинил ВОЗ в том, что новым коронавирусом в мире заразились в 20 раз больше человек, чем могли бы. Более того, власти США пересматривают все аспекты взаимодействия с ВОЗ, в том числе по поводу научного сотрудничества.