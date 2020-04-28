 

Ребенку в Испании пересадили шесть органов за одну операцию

28.04.2020, 23:16, Новости дня

Мальчика в Испании выписали из больницы после операции по пересадке шести органов, которую он ждал в течение трех лет, передает агентство Europa Press.

Операция по пересадке желудка, печени, двенадцатиперстной кишки, тонкой кишки, части толстой кишки и поджелудочной железы была проведена в мадридской больнице Hospital La Paz в конце февраля, передает РИА «Новости».

Мальчик по имени Виктор из Барселоны находился в листе ожидания в течение трех лет.

Руководитель отдела трансплантологии мадридской больницы Эстер Рамос заявила, что «несмотря ни на что, динамика Виктора была безупречна». Как отмечают специалисты, мальчик недолго находился в отделении интенсивной терапии и был выписан через два месяца после пересадки.

Как поделилась мама мальчика, «на 27-ой неделе беременности после одного из УЗИ сказали, что у ребенка гастрошизис – врождённый дефект передней брюшной стенки, при котором через расщелину из брюшной полости выпадают петли кишечника, иногда и другие органы».

Ранее академик РАН объяснил газете ВЗГЛЯД, почему трансплантология экономически выгоднее, чем диализ и установка искусственных органов, и почему врачи выступают против платного донорства.



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