Хиллари Клинтон призвала американцев голосовать за Байдена

28.04.2020, 23:16, Новости дня

Проигравшая Дональду Трампу президентские выборы Хиллари Клинтон поддержала кандидатуру бывшего вице-президента Джо Байдена, нового соперника Трампа в борьбе за пост президента.

Клинтон заявила, что желает «добавить свой голос ко многим другим». По ее словам, Байден всю жизнь готовился возглавить США. Клинтон напомнила, что и сама «имела честь» с ним работать, видела, как Байден «сплачивает людей».

«Для меня это момент, когда нам нужен лидер, президент – такой как Джо Байден», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

Клинтон заявила, что у нее и Байдена много общих ценностей. В частности, в их числе она назвала отношение к семье.

Клинтон сказала, что счастлива «не просто поддержать кандидатуру» Байдена, но и «помочь ему с освещением множества тем, которые предстоит поднять на этих президентских выборах», передает ТАСС.

В апреле популярность президента США Дональда Трампа среди избирателей выросла, он впервые догнал по этому показателю Байдена.